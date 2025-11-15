聽新聞
0:00 / 0:00
周末秋高氣爽 吳德榮：下周一冷空氣到低溫探1字頭 先溼後乾這時最冷
今晨最低溫出現在苗栗公館的16.7度；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨輻射冷卻加成，氣溫較昨晨降低，各地區平地的最低氣溫約在17、18度。
周末東北季風減弱，吳德榮表示，今明兩天各地晴朗舒適、秋高氣爽，東北部偶有零星少量降雨的機率；白天舒適微熱、早晚涼。今天北部17至29度、中部18至32度、南部18至33度、東部18至30度。
吳德榮表示，下周一入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降。下周二、下周三東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台灣溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。
至於冷到何時？他說，下周四、下周五迎風面水氣減少，天氣好轉，東北部有零星降雨的機率，各地白天氣溫回升、早晚微冷。
吳德榮表示，由於南下台灣的冷空氣模擬調慢又調弱，下周三、下周四的清晨苗栗以北將出現13度左右的平地最低氣溫，台北氣象站亦降至16度左右，雖未達大陸冷氣團標準，但氣溫比本周低了不少，仍應注意穿著調整。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言