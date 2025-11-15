周末秋高氣爽 吳德榮：下周一冷空氣到低溫探1字頭 先溼後乾這時最冷

今晨最低溫出現在苗栗公館的16.7度；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨輻射冷卻加成，氣溫較昨晨降低，各地區平地的最低氣溫約在17、18度。

周末東北季風減弱，吳德榮表示，今明兩天各地晴朗舒適、秋高氣爽，東北部偶有零星少量降雨的機率；白天舒適微熱、早晚涼。今天北部17至29度、中部18至32度、南部18至33度、東部18至30度。

吳德榮表示，下周一入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降。下周二、下周三東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台灣溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

至於冷到何時？他說，下周四、下周五迎風面水氣減少，天氣好轉，東北部有零星降雨的機率，各地白天氣溫回升、早晚微冷。

吳德榮表示，由於南下台灣的冷空氣模擬調慢又調弱，下周三、下周四的清晨苗栗以北將出現13度左右的平地最低氣溫，台北氣象站亦降至16度左右，雖未達大陸冷氣團標準，但氣溫比本周低了不少，仍應注意穿著調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。