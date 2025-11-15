聽新聞
健康永續行動家／榮耀之路 推動器官移植 改變醫療文化
曾在花蓮慈濟醫院服務卅年，李明哲不稱「離開」，而說是換一種回饋社會的方式。他是瑞芳人，求學與訓練多在北部，卻在年輕時直奔醫療資源匱乏的花東。原先只想待一兩年，卻因一樁救護延誤的遺憾而留下，他從慈濟學到，「文化是可以被改變的」，讓他回母校體系醫院，希望讓相對冷漠的北部醫療體制，增添一些溫暖。
卅年前，正在慈濟值班的李明哲，接到一通電話，告知要送一位氣胸患者過來。由於路程至少兩個半小時起跳，當時他問對方「有沒有幫忙插胸管？」對方低聲說，「沒有，而且車已經出去了」。李明哲說，當時是沒有手機，只有無線電的年代，僅能祈求救護車能開快一點。但車到了，人卻死了。
李明哲詢問救護人員，患者什麼時候斷氣，答案是「廿分鐘前」。患者撐了兩個多小時，明明就快到醫院了，如果一開始先插了胸管，可能有機會救回一命，因為此事他才決定留在花東。回到北部，是因為母校召喚，李明哲在花東奉獻卅年，值得驕傲，但若要讓專長發揮更大的社會效益，就必須把經驗帶回人口密集、需求龐大的都會圈。
李明哲發現，都市裡面對器官移植的阻力，不是家屬不願意，而是醫護不願面對失敗，他嘗試改變醫療文化，把過去在慈濟執行的「榮耀之路」帶到北醫體系。
李明哲也把「改變文化」帶到手術室，雙和手術室曾經滿地拋棄的衣物與口罩。某次他彎下腰撿，有位醫師下刀向他致意，卻無視他的舉動。李明哲把這段經歷寫在每月一次「院長的話」，雖然他仍會去手術室撿手術衣，但愈來愈少人亂丟。改變雖然慢，但至少已經開始。形成新文化需要時間，希望未來愈來愈好。
