健康永續行動家／祭3方案 留下護理人力 銀彈一次到位

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
雙和醫院於今年三月廿三日舉辦「永續嘉年華」的院內大型團康活動。圖／李明哲提供
雙和醫院於今年三月廿三日舉辦「永續嘉年華」的院內大型團康活動。圖／李明哲提供

雙和急診一度張貼急診護病比一比十三，引發社會關注，雙和醫院院長李明哲不諱言，這不是單一院所的危機，而是整個產業面臨的結構性問題，只是雙和醫院是海嘯第一排而已。雙和已射出三支箭，全面留才，光是今年三月就已經發出七千萬元，幫助留下護理人員，讓床位能即時開床。

全台面臨人力不足，李明哲說，老牌的醫學中心品牌吸附力強，總在風暴末端才會承受人力外溢壓力，可說是「海嘯最後一排」。雙和醫院先前屬於區域醫院，人力流失最先承受壓力，加上去年從準醫學中心晉升為醫學中心，未預料到升格，又未提前備妥人力，又遇上疫後護理師安靜離職潮，人力壓力比過去嚴峻。

面對雙面擊殺的挑戰，北醫體系拋出三方案大幅提高誘因留才，一是比照公務人員調薪，去年加薪百分之三、今年加薪百分之四，光是底薪，這兩年就有百分之七的漲幅。

二是設計「留任津貼」，依年資提供一年或三年的獎勵方案。雙和醫院與其他北醫體系醫院不同，如果簽一年或三年約，獎勵方案不是逐月給，而是一次發。李明哲說，與其「逐月淋雨」，不如「一次見感」，讓同仁有明確的安全感與現金流；若未履滿，只需返還，零利率也無罰則。

三是把傳統上較少觸及護理端的績效獎金導入護理體系，依貢獻與單位特性分配，讓投入與回饋形成對價關係。加護病房等高強度單位，原有加給照舊，這波重點放在普遍且量大的護理人力。這波留才方案現在已達到「保底」效果，至少把最脆弱的一環穩住，確保可一路撐到下一次醫學中心評鑑。

