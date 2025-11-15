健康永續行動家／雙和醫院院長李明哲 推動「一科一永續」

在台灣醫療版圖上，台大和北榮、長庚是老字號的醫學中心，雙和醫院新任院長李明哲說，雙和醫院是一家年僅十七歲的醫院，為新北市中、永和地區的居民所熟知，但雙和醫院多年前即開始投入「永續」，不僅做得比別人早、也做得比別人好，希望未來民眾想到雙和醫院，就是那家做「永續」很在行的醫院。

率先回收耗材 從洗腎室著手

「雙和醫院投入永續的時間非常早」。李明哲笑稱，接任院長後，第一件事就是「惡補」院內過去到現在的ＥＳＧ脈絡。雙和醫院推動ＥＳＧ時，腎臟科是最早推行的單位，看準台灣洗腎人口眾多 ，優先回收洗腎器材，後續從治療面著手降低排碳量。

不過，李明哲反問，一位完成腎臟移植的患者與一位需要洗腎，但洗腎相關儀器有回收，兩者相比，哪個排碳量比較少？答案很明顯是腎移植。

提升器捐意願 預防晚期腎病

同時也是器捐病主中心董事長的李明哲，從事器官移植逾卅年。他表示，如果把醫療永續的重點都擺在「回收」，很快就會沒有東西可回收，醫療永續要用醫療角度思考，提升民眾器捐意願、預防國人走向晚期腎臟病，都是降低醫療碳排的重要方式。

李明哲表示，台灣洗腎人口逾九萬，若治療模式的選擇更精準，既提升生活品質，也能實質減碳，「很多人沒想到，醫療方式本身就會影響碳排」。

永續在李明哲口中，不是口號，而是生活方式的養成。他從多年前開始，在參加餐敘後就搭乘「十一路公車」回家，也就是靠雙腳走路回去，不只當飯後運動，也減少通勤碳排。醫療院所推行永續時，許多人表達「不可能」，他反問：你會覺得每天吃飯很辛苦嗎？不會。永續也是，只要成為習慣，就不會累。

執行醫療永續 分類回收做起

他強調，不必要求同仁毫釐不差，但要把「順手做對的事」內化成直覺，從分類、回收做起，到臨床流程的每個細節。他自己也從腎臟科的經驗學到，每項醫療業務都有不同的醫療永續可以執行，但要由該科的醫護人員找尋，所以目前推動「一科一永續」，落實永續概念。

作為外科醫師，李明哲也關心醫材與器械生態的結構性課題，單次醫材拉高病人安全，但製造與銷毀都推升環境負擔。他主張與廠商合作建立回收再利用機制，從「單向流程」轉為循環經濟；若能把回收、消毒、分解、再製納入供應鏈，醫院就優先採用，讓市場獎勵負責任的產品設計。他舉例，肝腫瘤燒灼術若能以一人一支、重複多次的設計取代每次都得報廢的耗材，就能減少浪費。

李明哲在花蓮慈濟醫院任職卅年，從慈濟回到母校北醫大體系，他說慈濟是宗教醫院，其價值觀以及文化，讓員工自動自發地投入公益與環保，如今他來到雙和，首要任務是在原有提早起步開始執行的永續進度，拓展成員工的一種習慣，成為雙和文化。

面對二○五○淨零的目標，李明哲坦言有難度，畢竟人類只要呼吸就在排碳，醫療不可能零排放，重點應放在「淨零」，排出與回收達到動態平衡。他把大目標拆解為可行的小步驟，讓每科看得見自己的角色，每個人知道可從何處開始。

至於雙和的定位，李明哲準備好的標語是「永續、共融、創新」。當被問到雙和的特色是什麼，他會回答永續；而當他反問外界，若得到的是同一個答案，這張名片就算真正成立。

長年於器官移植領域耕耘的李明哲（左二），接任雙和醫院院長，盼未來人們一提到雙和醫院，就能馬上聯想到，這是一家做「永續」的醫院。圖／李明哲提供

關於李明哲

年齡：60歲，1965年生

專長：肝膽胰胃腫瘤手術

內分泌腫瘤手術

肝臟與腎臟移植手術

現任：衛福部立雙和醫院院長

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長

台灣移植醫學學會常務理事

台北醫學大學醫學系外科學科教授

台北醫學大學器官移植研究中心主任

經歷：

衛福部立雙和醫院醫務副院長

台北市立萬芳醫院副院長

中華民國器官捐贈協會理事長

花蓮慈濟醫院外科部主任

慈濟大學專任教授