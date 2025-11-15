小蜜蜂代收卻亂丟垃圾 委託人惹禍上身

許多中小型環保清運業者採多元代收模式在夾縫求生存，卻可能出現亂倒垃圾、分類黑箱等問題，「小蜜蜂」等民間清運模式因「垃可」消費爭議被推上檯面，凸顯長期存在的監管灰區與風險，環保局表示，垃圾若走失，民刑事責任可能上身。

北市有826名向環保局登記的小蜜蜂，絕大多數是個人戶，僅「垃可」是公司行號。常見的小蜜蜂包括長輩或經濟弱勢者，主要靠腳踏車、板車或三輪車在鄰里載運家戶垃圾，部分也開小貨車到大樓地下室收運垃圾。

環保局建議，民眾可找社區認識的小蜜蜂代收垃圾，但仍有風險。

如果代收者收錢卻未按規定交給垃圾車，環保局透過垃圾袋內資訊追查時，第一個被找上的就是無辜的民眾；若民眾無法證明是委託代收，還可能挨罰，可說是「垃圾走失、責任卻找上門」。

環保局副局長盧世昌表示，曾有小蜜蜂幫忙店家代收垃圾，卻只將值錢的回收物挑出來，其餘垃圾到處亂丟。由於屢勸不聽，最後將業者送辦。

「你永遠不知道他們是否真的妥善處理了垃圾。」盧世昌建議，找小蜜蜂的風險是對方收了錢，卻沒按規定倒進垃圾車，環保局發現後，會依循垃圾袋裡的個資找上當事人，若無法證明是請小蜜蜂代收，民眾將可能受罰。