業者沒許可證 付費代收垃圾踩雷

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
「Tracle垃可」服務範圍遍及雙北、桃園，主打專為家庭、店面、辦公室打造最方便的到府代收垃圾服務，提供每周1至5次的收取方案。圖／取自臉書「Tracle 垃可 - 專人到府代收垃圾」
「Tracle垃可」服務範圍遍及雙北、桃園，主打專為家庭、店面、辦公室打造最方便的到府代收垃圾服務，提供每周1至5次的收取方案。圖／取自臉書「Tracle 垃可 - 專人到府代收垃圾」

北市垃圾代收業者「Tracle垃可」昨傳出無預警停擺，近期不少消費者抱怨「垃可」未依契約約定收垃圾，至今完全聯絡不上，臉書、脆等社群也都停擺，質疑遇上惡性倒閉。市府表示，正清查受災戶數量，並確認垃可未領有廢棄物清除、處理許可證，平時違法營業，公司因遭檢警調查停業。

「Tracle垃可」登記的公司名稱為解放生活股份有限公司，服務範圍遍及雙北、桃園，官方網頁稱已服務3千戶家庭和7500名使用者，每月訂單數量超過1.5萬筆，主打專為家庭、店面、辦公室打造到府代收垃圾服務，提供每周1至5次、469元到1479元的收取方案；另有3個月、半年方案可訂購。

民眾反映，最近垃圾代收服務才剛續約繳費，周一垃圾還沒有被收走，昨天電話已打不通，線上客服也沒回應；有老客戶說已合作多年，周二例行收垃圾日以為碰上颱風天延後，結果直到周四都沒收。前陣子業者還徵人要擴大營運，如今客戶擔心收完錢要跑路，垃圾只能自己先處理，有人在社群發問，才剛買半年付了4千多元，想加入自救會群組。

公寓大廈和公司行號踩雷，據了解，業者11月11日被檢警搜索才停止運營。據悉，業者官網目前由萬國法律事務所代為發表聲明啟事，稱檢警近日到公司調查，即日起暫停業務營運，包括垃圾收取及預約服務，後續處理及安排將擇期公告，強調公司會負責到底，妥善處理絕不逃避，並向用戶致歉。

業者未領有廢棄物清除、處理許可證，北市府主任消保官林傳健說，截至昨天受理7件申訴案。環保局說，這類代清潔業者俗稱小蜜蜂，協助大樓、公寓等丟家戶垃圾。至於垃可遭檢警調查，尚未收到相關訊息，無法得知是否違反環保法令。

