代孕政策 立委主張完善立法

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
台灣代孕尚不合法，立委陳昭姿表示，台灣生育率下滑且不該剝奪幸福及生育權，也有30多個國家都有制定嚴謹法律，台灣現在就是將有需求的人趕到國外，支持讓法案通過，並且有嚴謹制度，由政府介入管理。記者林伯東／攝影
台灣代孕尚不合法，立委陳昭姿表示，台灣生育率下滑且不該剝奪幸福及生育權，也有30多個國家都有制定嚴謹法律，台灣現在就是將有需求的人趕到國外，支持讓法案通過，並且有嚴謹制度，由政府介入管理。記者林伯東／攝影

國內代孕政策再次掀起討論。台灣女人連線理事長黃淑英表示，堅定反對代理孕母制度，認為生育不應被視為可買賣的「商品服務」；長年推動代孕合法化的立委陳昭姿則主張「完善立法」，避免民眾被迫遠赴海外承擔更高風險。

黃淑英表示，懷孕並非單純的契約任務，而是廿四小時、長達十個月的歷程，無論生理或心理都可能對女性造成影響。美國曾出現代孕母親因懷孕身亡的真實案例，但最終仲介以「已告知風險」了結，代孕者即使簽訂合約也無法獲得實質保障，凸顯制度將孕育的風險直接轉嫁給女性，不能因為付了錢就合理化對另一位女性的身體傷害。

黃淑英說，聯合國婦女與女孩暴力侵害特別報告，呼籲各國禁止代理孕母制度，代孕牽涉女性健康風險、弱勢剝削與小孩權益，懷孕是一件極為嚴肅的事，不該被簡化為買賣或契約關係。

陳昭姿表示，台灣生育率持續下滑，想要孩子是人之常情，不應剝奪任何人的生育權與追求幸福的權利。全球目前約有五十國允許代孕，其中超過卅個國家已制定嚴謹規範，以因應代孕跨國進行後，親子權益認定混亂等問題。她支持台灣盡速完成立法，由政府介入管理、提供透明與安全的制度。

陳昭姿說，網路此次討論的男同志代孕事件，凸顯因為台灣禁止代孕，使同志伴侶及因先天或生理因素無法生育的民眾只能遠赴國外，反而增加風險及爭議。

陳昭姿表示，先前討論過代孕法案，代理孕母須符合多項條件，包括一定為中華民國籍、已順產生育過子女、通過完整心理與醫療評估，且每次代孕不得超過二胎等；同時也保障代孕者健康權、隱私與自主權，並以保護代孕媽媽與孩子為核心。

希望透過完善法制，避免民眾再為生育而踏上有風險的海外管道，也讓需要的人能在安全與被保障的環境中，追求家庭的完整。

