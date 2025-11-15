衛福部評估 另訂代理孕母專法

國內曾研議開放代理孕母，現正研擬專章，最近兩名男同志赴海外尋求代孕事件引發熱議；衛福部國健署長沈靜芬說，正彙集各國情況，完成意見蒐集後舉行專家會議，評估另訂「代理孕母」專法。

近期一對男同志赴墨西哥代孕喜獲「四胞胎」，但疑準備不足遭網友撻伐。另有一位男同志醫師也赴美代孕，並公開孕母「無碼」生產畫面，被批評不尊重女性，把子宮當商品。

代孕議題討論熱度升溫，但國內代孕禁令未解。衛福部去年一度將代理孕母納入「人工生殖法」修法範圍，因反對聲浪大，最終選擇脫鉤處理，人工生殖法草案今年一月送至行政院。

沈靜芬說，人工生殖法修法版本已送交行政院，行政院審議中，修法重點在「強化女性自主權」，放寬單身女性、女同志可接受人工生殖療程，支持女性希望懷孕、養育後代的心願，內容強化人工生殖個案狀態評估，並衡量是否符合子女最佳利益等。

因應各界需求，衛福部將評估另訂「代理孕母」專法。沈靜芬表示，正持續蒐集各界意見，並彙整各國實施情形、所遇困難等，待完成意見蒐集，才會舉行專家會議，取得社會共識後，才會形成政策。

她強調，已經聽到社會對代理孕母的需求，但代孕事涉生育利益、婦女權益，也恐衍生「買賣子宮」等疑慮，孩子誕生後，還要考量後續生養問題，為確保是否符合未成年子女最佳利益，推動代理孕母一事不可不慎。

近期尋求海外代孕的男同志引發社群討論，沈靜芬說，不評論民眾上網分享資訊，但強調應尊重代理孕母隱私，即使接受委託，應重視代理孕母本身人權，她身為兒科醫師，更希望兒童權益不被忽視，兒童最佳利益應是考量重點。

衛福部長石崇良說，代理孕母議題在國內仍有不同看法，衛福部尊重每個人的選擇，在立法推動上也會以尊重為前提持續溝通，至於是否另訂代孕專法，尚需討論凝聚共識，他仍持保留態度。