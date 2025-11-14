聽新聞
是否開放廚餘養豬？ 中市：配合中央政策研擬配套措施
環境部將在12月6日前完成是否同意廚餘養豬相關法令公告，台中市農業局表示，禁止廚餘餵豬是未來趨勢，市府正在積極與豬農和相關產業進行討論，未來會配合中央政策，研擬配套措施。
基於中央認為只要豬農裝設監測系統、落實蒸煮，屆時可由地方政府決定是否開放廚餘養豬。
台中市環保局指出，現階段中央仍禁止使用廚餘餵養豬隻，為確保廚餘處理安全與循環再利用，市府除從源頭加強宣導惜食減量，減少廚餘產生，現階段也利用焚化發電，降低疫情風險，並持續推動多元去化管道，讓廚餘轉化為有機資源。
中市農業局則說，目前中央尚未開放廚餘養豬，將配合中央及環保局至現場查核宣導，未來將依市府決策，配合輔導養豬農戶依規定落實廚餘煮沸殺菌後再餵飼。
