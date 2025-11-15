健康你我他╱魚刺卡喉 咳不出來衝急診

我偏愛吃魚，幾乎什麼魚我都喜歡，不過吃魚挑戰大，沒有魚刺的魚可以大口咀嚼後匆匆吞嚥入喉，但如果遇到魚刺多的魚，如吳郭魚、虱目魚、白帶魚等，可就要小心翼翼，在咀嚼時藉由舌頭協助挑魚刺，否則稍有不慎或囫圇吞嚥，可能魚刺會毫不留情卡刺在喉嚨中，情況嚴重者恐造成喉嚨發炎、甚至傷到食道。

過去傳統說法，魚刺卡喉嚨要趕快再多吃幾口飯或喝湯，甚至是喝醋軟化魚刺，讓魚刺順勢進入食道及胃部，但結果並非如此，恐適得其反，會讓魚刺刺入更深處。

每當吃魚時遇魚刺卡住喉嚨時，我的作法是利用丹田的力量大咳幾下，有時魚刺會因咳的力道作用下反而脫離喉嚨壁而掉到口腔中，順利吐出魚刺，不過也有不靈光的時候，魚刺還是無法咳出來，就有幾次跑醫院急診的經驗。

喉嚨中卡住異物，雖然有一些方法或撇步讓異物取出，但大都不容易，最常見長者或小孩吃湯圓卡在喉嚨食道裡，最好解救法還是及時送醫較為妥當，否則稍有延誤，往往是噎死下場。