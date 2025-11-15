聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他╱魚刺卡喉 咳不出來衝急診

聯合報／ 簡石庚（高市三民）
在咀嚼時藉由舌頭協助挑魚刺，否則稍有不慎或囫圇吞嚥，可能魚刺會毫不留情卡刺在喉嚨中。圖／簡石庚提供
在咀嚼時藉由舌頭協助挑魚刺，否則稍有不慎或囫圇吞嚥，可能魚刺會毫不留情卡刺在喉嚨中。圖／簡石庚提供

我偏愛吃魚，幾乎什麼魚我都喜歡，不過吃魚挑戰大，沒有魚刺的魚可以大口咀嚼後匆匆吞嚥入喉，但如果遇到魚刺多的魚，如吳郭魚、虱目魚、白帶魚等，可就要小心翼翼，在咀嚼時藉由舌頭協助挑魚刺，否則稍有不慎或囫圇吞嚥，可能魚刺會毫不留情卡刺在喉嚨中，情況嚴重者恐造成喉嚨發炎、甚至傷到食道。

過去傳統說法，魚刺卡喉嚨要趕快再多吃幾口飯或喝湯，甚至是喝醋軟化魚刺，讓魚刺順勢進入食道及胃部，但結果並非如此，恐適得其反，會讓魚刺刺入更深處。

每當吃魚時遇魚刺卡住喉嚨時，我的作法是利用丹田的力量大咳幾下，有時魚刺會因咳的力道作用下反而脫離喉嚨壁而掉到口腔中，順利吐出魚刺，不過也有不靈光的時候，魚刺還是無法咳出來，就有幾次跑醫院急診的經驗。

喉嚨中卡住異物，雖然有一些方法或撇步讓異物取出，但大都不容易，最常見長者或小孩吃湯圓卡在喉嚨食道裡，最好解救法還是及時送醫較為妥當，否則稍有延誤，往往是噎死下場。

健康管理 魚刺
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

喉中卡住的瞬間／魚刺卡喉學教訓 放慢腳步吃安心

喉中卡住的瞬間／急吞番薯卡喉嚨 搥胸揉喉喝水自救

急診觀察床改治療床 洪子仁：治療床的照顧強度可再討論

急診觀察床轉治療床！醫界大贊「不該只談壅塞」：確保病人照護品質

相關新聞

院長講堂／桃園天祥醫院執行院長張漢隆 AI醫療推手 效率守護病人健康

桃園市天成醫療體系天祥醫院今年2月開幕，是桃園近8年來唯一全新開幕的醫院，執行院長張漢隆不但是外科領域醫師，更是天成醫療...

健康永續行動家／榮耀之路 推動器官移植 改變醫療文化

曾在花蓮慈濟醫院服務卅年，李明哲不稱「離開」，而說是換一種回饋社會的方式。他是瑞芳人，求學與訓練多在北部，卻在年輕時直奔...

健康永續行動家／祭3方案 留下護理人力 銀彈一次到位

雙和急診一度張貼急診護病比一比十三，引發社會關注，雙和醫院院長李明哲不諱言，這不是單一院所的危機，而是整個產業面臨的結構...

小蜜蜂代收卻亂丟垃圾 委託人惹禍上身

許多中小型環保清運業者採多元代收模式在夾縫求生存，卻可能出現亂倒垃圾、分類黑箱等問題，「小蜜蜂」等民間清運模式因「垃可」...

健康你我他╱魚刺卡喉 咳不出來衝急診

我偏愛吃魚，幾乎什麼魚我都喜歡，不過吃魚挑戰大，沒有魚刺的魚可以大口咀嚼後匆匆吞嚥入喉，但如果遇到魚刺多的魚，如吳郭魚、...

業者沒許可證 付費代收垃圾踩雷

北市垃圾代收業者「Tracle垃可」昨傳出無預警停擺，近期不少消費者抱怨「垃可」未依契約約定收垃圾，至今完全聯絡不上，臉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。