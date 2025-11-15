聽新聞
愛肝達人站／大「姨媽」麻煩，還是「胰」丈比較麻煩？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

提起「姨」這個字，一般人最先想到的就是「大姨媽」！尤其對女性朋友，大姨媽來也煩惱，不來也煩惱；有時痛得要命，有時又遲到不來，彷彿自有她的脾氣。

但若把腦袋轉到姨媽的「先生」——胰臟，你會發現這位胰「丈」恐怕比大姨媽更難伺候。

沒有了大姨媽，很多時候看醫師、調整荷爾蒙，頂多吃個藥或打一針，通常還能讓她準時報到；但沒有了胰臟，問題可不是「晚個幾天」這麼簡單，而是人生整組被打掉重練。胰臟若壞了，不只血糖失控、一輩子得打胰島素，連脂肪、蛋白質都無法正常消化吸收，還得天天靠酵素補充維生。

胰臟最麻煩的是，它一旦發炎，威力比大姨媽的壞脾氣強好幾千倍。胰臟酵素本來是用來分解食物的，但若跑到腹腔裡，就像把強力去汙劑倒進活體內，把組織溶解、發炎、壞死，造成急性腹膜炎、化膿，甚至敗血性休克，痛起來真的是會讓人痛不欲生。

更令人頭皮發麻的，是胰臟還會長腫瘤。雖然有些是像水泡的囊腫(IPMN)，大部分為良性，但也有機會惡化；但若是不幸長的是胰臟癌，那就真的是醫界公認的「癌王」。像知名主播傅達仁先生，就是因胰臟癌而求生不得、求死不能，每天與劇痛拔河，想起來都令人不勝唏噓。

那麼，該如何早期發現胰臟有沒有長東西？抽血可以驗CA19-9 或CEA，但這兩個指標就像天氣預報參考用的，高不一定真的有癌，低也不能說一定沒事。腹部超音波雖然最方便，但胰臟位置常被胃腸道空氣遮住，超音波常常看不到，等「看得到」時通常腫瘤已經不小。

最準確又無痛的檢查是磁振造影(MRI)，只是需要乖乖躺幾十分鐘到一小時；電腦斷層(CT)也能看到，但有輻射的顧慮。

若要最精準，則是「超音波內視鏡」：把超音波裝在胃鏡前端，從胃壁直接觀察胰臟，必要時還能細針穿刺，判斷腫瘤良惡，只是檢查上會稍微不太舒服。

如果有胰臟癌家族史，可千萬別鐵齒，建議定期追蹤CEA、CA19-9，最好每一至兩年除了腹部超音波，再加做一次核磁共振或內視鏡超音波，才能在胰臟一旦長了壞東西時及早發現、及早處理。

如此看來，胰臟比姨媽難搞多了，帶來的禍害也完全不是同一級別。

女性朋友下次嫌大姨媽搗蛋時，不妨想想姨媽她老公-胰臟的可怕，或許就能稍微寬心一點，至少大姨媽再怎麼折磨，還不至於像胰臟那麼令人心驚膽跳。

全民健康基金會最新一期《好健康雜誌》，提供醫療新知、正確實用的健康知識 延伸閱讀：https://reurl.cc/5bGrWy

許金川 肝臟
