院長講堂／桃園天祥醫院執行院長張漢隆 AI醫療推手 效率守護病人健康

桃園市天成醫療體系天祥醫院今年2月開幕，是桃園近8年來唯一全新開幕的醫院，執行院長張漢隆不但是外科領域醫師，更是天成醫療集團智慧AI醫療推手。

張漢隆雖然是外科醫師，但大學醫學系時，就熱中電腦軟硬體的整合及寫程式，過去在其他醫院服務時即投入醫院e化。接下天祥醫院執行院長一職，更成功扮演醫療AI化的角色，全力建構各科的AI，打通醫療、護理、行政與資訊部門之間專業領域的關卡，整合建置病人安全與效率並行的新醫院，並將研發成果與天成體系各院區分享，讓智慧醫療走進日常。

張漢隆(左)經常利用假日和妻子一起爬山，用心經營夫妻生活。圖／張漢隆提供

張漢隆從小就是一個是熱愛生命的人，希望周邊的人都能健康生活，而醫師的角色最能直接幫助他們，即使感冒，也能從醫師這邊獲得很好的診療，讓病人不致徬徨無助，因此他踏上從醫之路。父母也期許他能成為好的醫師，關懷生命、樂於助人。

選擇外科 關鍵時刻創生機

「因為外科醫師經常接觸攸關生命的患者，能在最關鍵時刻為病人創造生機。」張漢隆因此選擇當一名外科醫師，主攻消化外科，擅長各類微創手術，包括胃癌切除、單孔膽囊與總膽管手術、疝氣修補、甲狀腺手術、腹腔鏡腹膜透析管植入與急慢性傷口處置等。「每一次成功的手術、病人的康復，對我來說都是最直接的成就感」。

張漢隆也是醫療資訊應用的實踐者，多年來帶領資訊團隊開發的醫療智慧化系統，包括智慧病房、手術室管理系統(智慧藥櫃、AI醫囑辨識、感應式智能床頭卡)、行動查房、Hospital TV系統，讓醫護、病人與家屬能即時掌握病情。建立大數據排程與遠距傷口照護平台，提高醫療決策更精準、更有效率，讓病人獲得更安全、快速、舒適的照護。

透過AI整合 重塑醫療流程

張漢隆將「智慧醫院」視為天祥醫院發展主軸，強調「不只是引進新設備，而是希望透過 AI、數據與資訊整合，重塑醫療流程。管理上，採「小政府、大活力」理念，設定清楚的制度與規範，鼓勵醫療人員自主創新，減少不必要的行政干預，讓醫院保持彈性與活力。讓病人能感受到「快但不急躁」的醫療體驗，在效率中守護安全與人性。

「醫療是專業，更是團隊協作的藝術。」張漢隆認為，好醫師要能整合醫療資源與團隊合作，也要懂得傾聽病人與家屬的聲音。「醫療的意義，不只是一場手術或一張處方箋，而是一個讓人重拾生活力量的起點」，是他從醫30年以來不變的核心信念。「當我們成功搶救生命時，那種『與時間賽跑』的感覺，是外科醫師一輩子忘不了的」。

運動旅遊紓壓 陪孩子成長

生活中，張漢隆秉持「醫師也要先照顧好自己」的信念，每天早晨會固定運動；工作結束後讓自己「從醫療抽離」，保有個人與家庭的時間。「醫師壓力其實非常大」，他的紓壓方式是運動與旅遊，年輕時喜歡打棒球，也帶著孩子打球，還因此擔任社區棒球隊教練，與妻子一起陪伴孩子長大的過程，一家人也培養了深厚感情。

張漢隆不諱言，身為醫院領導人，工作壓力更大，他會透過運動、與家人聯繫來讓自己保持平衡，尤其妻子是他最堅強的後盾，放假有空，夫妻倆會一起爬山。即便兩名孩子都遠在國外，他們依然保持緊密聯繫，深厚的夫妻、親子關係，是他在高壓醫療管理工作中最大的精神支柱。

「醫療不只是治病，而是一段攜手同行的旅程。」張漢隆強調，醫師的使命不只是技術，更是陪伴與傾聽，天祥的醫療團隊會用最好的方式，守護每一位病人的健康。

張漢隆是天成醫療體系AI智慧化的推手，成功建立天祥醫院AI化，並分享經驗成果給醫療體系其他分院。記者鄭國樑／攝影

張漢隆

年齡：54歲

現職：天祥醫院執行院長

專長：外科、消化外科、智慧醫療系統整合

學歷：台北醫學大學醫學系畢業

經歷：新光醫院主治醫師、亞洲遠距微創手術中心（AITS）客座指導專家、壢新醫院（聯新國際醫院）主任、恩主公醫院醫務部主任、天成醫療體系副院長、天祥醫院醫療副院長（執行院長）

興趣：棒球、登山、旅遊

給病人的一句話：醫療不只是治病，而是我們一起守護健康的過程。