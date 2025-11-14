「馮．沃爾夫的花園堡壘」亞洲首展 高美館登場

高雄市立美術館推出國際特展「馮．沃爾夫的花園堡壘」，市長陳其邁今天與英國藝術家馮．沃爾夫共同揭幕，宣告馮．沃爾夫在亞洲首場大型個展開展，力邀市民親身感受國際級藝術饗宴。

高美館推出年度國際特展「馮．沃爾夫的花園堡壘」（Von Wolfe: The Garden Fortress），展期從明天起至明年4月19日。高美館今日舉辦開幕預展，馮．沃爾夫也親臨現場，他與陳其邁宣告這場跨越時空與文化的藝術盛事正式啟航。

陳其邁致詞表示，高美館能作為馮．沃爾夫在亞洲首場大型個展地點，「這是城市的驕傲，也是難得的榮幸」。

陳其邁指出，此展不僅是藝術家20多年創作的完整回顧，更展現其融合古典與當代精神，將不同大師級風格解構重組，並透過新科技開展嶄新視野；作品中的東西方藝術語彙交織，讓觀者得以在欣賞中感受多重文化脈絡的深度對話。

陳其邁強調，馮．沃爾夫不僅是一位藝術家，同時具備哲學家的思辨深度，他的作品需要細細品味，才能理解其中深層意涵。馮．沃爾夫在策展期間深入了解台灣與高雄，從高美館周邊生態環境汲取靈感，創作展現高雄特色的新作，讓全球巡迴展在高雄展現更具在地性的風貌。

高美館館長顏名宏表示，此次在高美館展覽中，充分呈現藝術家30多年來深厚的古典藝術基礎，以及他跨越藝術的疆界，畢卡索等西方大師作品與東方浮世繪文化元素在他的畫作中巧妙融合。

顏名宏指出，展覽標題「花園堡壘」體現了台灣從大航海時代的「花園」福爾摩沙，到作為重要貿易「堡壘」的歷史重要性，同時，藝術家也將文藝復興理想中的美麗花園融入晶片意象，藉此回應台灣在全球科技供應鏈的角色。

馮．沃爾夫首次訪台，他表示，能在高雄這座凝聚想像力、智慧與願景的城市展出深感榮幸；高美館建築與偌大綠地相依之美，正是啟發他將伊甸園寓意融入展覽主題「花園堡壘」的靈感來源。

馮．沃爾夫說，許多用於AI的晶片都是在台灣製造的，沒有這些核心晶片，便不會有今日人們使用的AI工具。在台灣舉辦亞洲首次大型回顧展，意義格外深刻，也是他對台灣在全球半導體科技產業關鍵地位的致敬。