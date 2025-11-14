快訊

遭點名「台灣病」…《經濟學人》質疑台幣遭低估 央行聲明5點駁斥

用水量暴增才被發現孤獨死…82歲嬤陳屍家中成白骨 忠心白狗餓死房內

從7分鐘到2分鐘！口袋型超音波協助救護車上即刻判讀 提升災害救援力

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
面對全球化學、生物、放射、核能（CBRN）災害威脅及新興毒物危機日益升高，台北榮民總醫院毒藥物防治諮詢中心今明2天舉行「2025國際中毒防治與研究發展研討會」。記者翁唯真／攝影
面對全球化學、生物、放射、核能（CBRN）災害威脅及新興毒物危機日益升高，台北榮民總醫院毒藥物防治諮詢中心今明2天舉行「2025國際中毒防治與研究發展研討會」。記者翁唯真／攝影

根據研究，過去平均使用超音波檢查時間為7分鐘，為提升在重大意外、化學災害與核生化事件中，到院前救護能力，台灣重新解構流程並訓練高級救護員（EMT）於救護車上，2分鐘快速完成檢查，先了解患者體內是否有氣胸、內出血等狀況，讓醫院可以提前準備。

面對全球化學、生物、放射、核能（CBRN）災害威脅及新興毒物危機日益升高，台北榮民總醫院毒藥物防治諮詢中心今明2天舉行「2025國際中毒防治與研究發展研討會」。

在大型化學災害、爆炸事件或核生化攻擊中，內出血是常被忽略的重大風險。彰濱秀傳醫院紀念醫院微創手術中心超音波學程主任、急診醫學科主治醫師陳家慶說，除了原始毒物傷害外，爆炸震波可造成3天後才顯現的延遲性內傷；破片造成的穿刺傷也可能在第一時間被忽略。

陳家慶說，因此即使患者已完成除汙、送入中毒科病房或 ICU，一旦生命徵象惡化，醫療人員若未能全面考量，可能錯失搶救時機。若能以攜帶式超音波於數分鐘內確認是否有內出血或氣胸，便能減少等待電腦斷層的時間，加速啟動醫療處置。

過去研究指出傳統超音波檢查需耗時約7分鐘，陳家慶說，但在台灣多數救護情境下，送醫僅需15至20分鐘，若現場掃描過久反而影響效率。因此團隊在過去2年重新解構並設計全新的訓練課程，調整流程、操作姿位與教學方式，使救護人員能在2分鐘內完成檢查。

陳家慶表示，傳統醫師做超音波掃描多站在病人右側，但救護員在救護車的空間配置中多位於左側，若仍要求以醫療院所的方式操作，反而增加摸索時間。因此訓練採用「駕訓班式的結構化教學」，讓學員按照固定步驟與影像判讀線索進行操作，提升準確度與效率。

陳家慶表示，南投之前國道車禍有一例就是氣胸，因為路程較遠發覺有氣胸立即運用超音波確認，到院後便立刻處置。透過超音波可以更加確認病患情況，目前的各個縣市的醫療指導醫師也都可以授權高級技術員直接現場，做減壓讓張力性氣胸可以消除。

陳家慶說，目前救護車多配備口袋型超音波探頭，價格約13萬元，成本低、攜帶方便，也能搭配線上醫療指導使用。期望藉此讓全台救護人員更快、更準確掌握生命危急徵象，強化重大災難與日常救護的整體應變能力。

從7分鐘到2分鐘！口袋型超音波協助救護車上即刻判讀 提升災害救援力

根據研究，過去平均使用超音波檢查時間為7分鐘，為提升在重大意外、化學災害與核生化事件中，到院前救護能力，台灣重新解構流程...

