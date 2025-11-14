別等倒下才發現！高血壓最常見症狀就是無症狀 國健署推「這招」防堵

快訊

聯合報／ 記者陳慶安／台北即時報導
國健署署長沈靜芬指出，慢性疾病長期以來是國人健康最大的隱憂。其中高血壓、高血糖與高血脂等「三高」慢性疾病，更占了十大死因約三成。記者蘇健忠／攝影
國健署署長沈靜芬指出，慢性疾病長期以來是國人健康最大的隱憂。其中高血壓、高血糖與高血脂等「三高」慢性疾病，更占了十大死因約三成。記者蘇健忠／攝影

健保署統計，20歲以上國人被診斷為高血壓約有330萬人。多位專家指出，高血壓往往無明顯症狀，許多人甚至在倒下後才發現問題，顯示民眾對血壓量測認知還需提升。

為協助國人在生活中落實血壓管理，及早發現，衛福部國健署攜手多家醫事公、學（協）會發起「千人響應護血壓 三大資源守護網」行動，推動「健檢發現異常」、「722 每日血壓監測」到「社區安心血壓站」，讓民眾不必到醫院，也能掌握自己的血壓值。

整合成人健檢、722 原則與安心血壓站　三大資源共同強化國人血壓管理

國健署署長沈靜芬提醒，從今年起，國民健康署將「成人預防保健服務」的年齡限制下修至30歲。符合資格的民眾每五年可以接受一次免費健康檢查，並增加「三高風險評估」和「衛教介入」措施，讓更多年輕族群能及早掌握健康狀況，更早介入潛在的慢性病問題，特別是與高血壓相關的心血管疾病。

然而，現階段民眾對血壓管理的認知仍然不足，尤其是許多人僅在就醫時量血壓，容易受「白袍效應」影響。也就是指在醫療環境中因心理上容易感到緊張或壓力，造成血壓值數偏高、不準確。對此，國內外研究也都指出，相比於診間測量，居家血壓相對更低、貼近個人平時的生理狀態，且更能預測心臟血管的狀態。

因此，鼓勵18歲以上民眾在日常中落實量血壓的「722原則」格外重要：連續七天量測血壓，每天早上起床後與晚上睡前各量一次，且每次量兩回、間隔至少一分鐘。透過規律且正確的居家量測，可以及早察覺血壓異常。

家裡沒有血壓計也不須擔心，目前全台已設置超過3000處血壓站，其中有700處通過國健署認可，成為「社區安心血壓站」，並分布於全台22個縣市。讓民眾在社區中取得血壓量測服務。當發現量測結果有異常時，可以將紀錄帶回醫療院所，由專業人員協助判讀、確認是否需要進一步追蹤。

目前仍有許多民眾不清楚社區藥局藥師也能幫忙量血壓。中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜說明，對於年長者來說，每日測量血壓非常重要，而台灣超過一萬家的藥局密度很高，幾乎每個社區都有，且這些藥局都備有血壓計。因此，民眾即使在家不方便測量，也可以到附近的社區藥局請藥師協助。

落實有心、執行不易 量血壓仍卡在意願與工具不足

不過在執行面上，還需提升民眾的參與度。台灣高血壓學會常務理事程劭儀說明，有高血壓的民眾時常不清楚自己有高血壓問題，因為「沒有不舒服，不像感冒一樣有症狀。」，等到不舒服時到醫院時已經來不及了，因此心血管疾病也被稱為「沉默的殺手」。

「到醫院量血壓不準確。」程劭儀坦言，因此臺大醫院家醫部已經將血壓機撤除，改為衛教民眾自行在家測量，然而在執行上，民眾的意願卻較為低落，因為身體並無感到不適，沒有動機。「我們看見太多案例是倒下來才發現有高血壓。」她直言，因此至少要讓民眾意識到高血壓的危險性，後面的慢慢再來。

台灣護理學會理事長廖美南表示，目前大約有7成民眾願意接受「722量血壓」方式，然而實際的遵從度大約只有3成。原因是夜晚量血壓時，有些民眾家中沒有血壓機，也不便到社區據點。另外，目前的衛教資訊也需增加語言多元性。廖美南解釋，有些偏鄉地區的民眾、年長者或主要照顧者是外籍看護，對於衛教內容難以理解。

沈靜芬提醒，透過居家量血壓或安心血壓站隨時監測，搭配成人預防保健服務找出血壓偏高或異常風險。當發現血壓異常，將紀錄攜帶至醫療院所，全台醫事人員都可提供協助。

衛福部國健署攜手多家醫事公、學（協）會發起「千人響應護血壓 三大資源守護網」行動，推動「健檢發現異常」、「722 每日血壓監測」到「社區安心血壓站」，讓民眾不必到醫院，也能掌握自己的血壓值。記者蘇健忠／攝影
衛福部國健署攜手多家醫事公、學（協）會發起「千人響應護血壓 三大資源守護網」行動，推動「健檢發現異常」、「722 每日血壓監測」到「社區安心血壓站」，讓民眾不必到醫院，也能掌握自己的血壓值。記者蘇健忠／攝影

