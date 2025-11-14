拋演唱會留票給外國客…歌迷怒喊「票難搶、不要亂」 陳世凱發文回應

交通部長陳世凱日前拋出明年將與演唱會合作，保留一些票給國外旅行社攬客來台，藉此拼國際觀光客來台數，不過卻卻引發歌迷怒喊「票已難搶，不要添亂」。陳世凱今表示，觀光署的執行細節都還在研議調整中，所有討論都會以尊重粉絲的感受與權益為前提，請大家放心。

陳世凱在社群Threads上回應，各位追星朋友的意見都有看到，非常感謝大家的提醒與關心。在此向各位說明，目前觀光署的執行細節都還在研議調整中。所有討論都會以尊重粉絲的感受與權益為前提，這點請大家放心。

他表示，整體方向只有一個，思考如何讓台灣在國際演唱會市場更具吸引力，並把台灣納入巡演版圖，增加更多追星的機會。

同時也會借鏡新加坡、韓國等國家的做法，透過文化與觀光的加乘效果，把市場做大，吸引更多國際級藝人來台開唱，帶動粉絲經濟、城市活絡與觀光效益，讓更多人因為一場演唱會走進一座城市，並願意再回來探索。這些都仍在蒐集意見、持續討論中。

陳世凱說，觀光署也必須同步提升台灣的整體觀光體質，從點、線到面，全面改善觀光品質。交通部與觀光署一定會好好來規劃，在確保本國粉絲權益的前提下，兼顧文化發展、城市魅力與國際觀光。