防堵非洲豬瘟全國禁用廚餘養豬 侯友宜：新北加碼飼料及設備補貼

一名醫學中心護理師近日在論壇指出，以臥床的病人而言，理想狀況是家屬有請看護，但是這些患者的照顧者們，往往都會出現4種狀況，分別是家屬表明因經濟狀況無法請看護、家屬不輪流教怎麼照顧病人、家屬稱身體不好導致護理師要常常幫忙、家屬本身生活也需要協助讓護理師也擔心照顧者。該名護理師還補充，醫學中心護理師白班護病比雖然1:7，但是平常日給藥和執行醫囑外，還要向家屬衛教，然而有些家屬愛學不學，讓她很心寒，「照顧者做得不好，剩下的就我們接手做」。

2025-11-14 16:21