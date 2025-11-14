聽新聞
防堵非洲豬瘟全國禁用廚餘養豬 侯友宜：新北加碼飼料及設備補貼
因應非洲豬瘟疫情，中央宣布全面禁用廚餘，並提供飼料差額補助，新北市長今天在新北市議會報告明年總預算案後表示，針對非洲豬瘟，新北市政府加碼補助，並額外提供防疫消毒設備補助，協助養豬場穩定營運及豬肉價量平穩，同時落實防疫政策。
侯友宜表情，農業部於全國禁運禁宰期間，針對廚餘養豬場提供每頭豬15天補助300元飼料差額，新北市原有8成豬隻使用廚餘餵養，此次禁用廚餘影響產業甚鉅，因此市府加碼補助150元，每頭豬可獲補助450元，以減輕改用飼料期間的成本壓力，協助豬農穩定經營，穩定豬肉供應。
另外，亦提供轄內養豬場購置防疫設施及消毒設備補助經費一半，上限1.5萬元，強化養豬場生物安全，降低疫病傳播風險。
農業局補充，中央宣布禁用廚餘，已派員巡查本市養豬場計494場次，檢查是否違規廚餘餵養及落實生物安全措施。新北市加碼飼料差額補貼對象為新北市領有廚餘再利用許可且依規定改用飼料餵飼之養豬場，防疫設施及消毒設備補助對象則為本市轄內養豬場，即日起可向新北市養豬協會登記需求，由協會協助申請各項補助，確保補助措施到位。另倘經查獲違規使用廚餘，除依飼料管理法及動傳條例開罰外，相關中央及地方補助將不得申請，防疫期間請豬農切勿心存僥倖違規使用廚餘餵養。
