台灣搖滾人前進芬蘭 F:F:F音樂節未演先轟動

中央社／ 台北14日電

外交部與中華文化總會舉辦F:F:F音樂節，由重金屬樂團Crescent Lament恆月三途主唱、諮商心理師周慕姿擔任領隊，將與閃靈、血肉果汁機等台灣團隊在芬蘭一起搖滾。

文總今天舉行F:F:F音樂節（F:F:F—Formosa :Finland : Fest.）行前記者會，外交部部長林佳龍致詞表示，芬蘭距離台灣8000餘公里路，但音樂沒有國界，且芬蘭與台灣都熱愛自由、人權，鑒於去年文化奧運經驗，文化部與外交部今年共推歐洲台灣文化年，F:F:F音樂節便是其中一大活動。

林佳龍說，有天他與總統賴清德討論，賴總統便認為可以「北搖滾南古典」，在歐洲南部有駐奧地利代表劉玄詠以古典音樂經歷帶動文化外交，而芬蘭就可以由代表林昶佐推動重金屬音樂交流，期待未來能持續以文化走向世界。

芬蘭駐台代表羅瑞（Lauri Raunio）透露，此次台灣、芬蘭碰撞出的文化火花精彩可期，他從當地朋友了解此次演出票券已售罄。芬蘭是世界上重金屬樂團密度最高的國家，也曾經誕生無數音樂家，台灣則是多元種族融合的國家，期待2026年仍能持續舉辦F:F:F音樂節。

外交部與文總籌畫下，此次音樂節除3組芬蘭音樂團體外，台灣音樂演出團隊包含閃靈、血肉果汁機及Crescent Lament恆月三途等，電子音樂製作人SoniaCalico、視覺藝術家紀昀（Asking Gee）、料理人索艾克、服裝設計師郭瑋、設計師李維錚與塗鴉藝術家BlackZao等不同領域創作者也將參與。

周慕姿說，芬蘭被評為世界最快樂的國家，又是金屬音樂重地，「相信冷得要命的國家與熱得要命的國家一定能碰撞出新火花。」協助舞台背景設計的紀昀則透露，舞台將把台灣宮廟、街景融入其中。

林昶佐今天也透過預錄影片向所有參與團隊致意，他說，因為過去經歷，他在芬蘭遇見的朋友都曾問過，是否有可能與台灣重金屬音樂交流，很感謝外交部與文總促成此次機會，期待在冷天中帶來充滿台灣熱力的表演。

F:F:F音樂節11月27日於芬蘭赫爾辛基舉行。

音樂 芬蘭 外交部
