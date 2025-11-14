演唱會引客來台方案引發不滿 陳世凱：優先保障本國粉絲

為強化外國觀光客來台，交通部長陳世凱13日拋出將擬定新政策，透過演唱會與旅行社合作保留票源吸引外國觀光來台，引發追星族不滿。對此，陳世凱在社群平台上表示，「各位追星朋友的意見我都有看到，非常感謝大家的提醒與關心」並強調未來會好好規劃在確保本國粉絲權益的前提下，兼顧文化發展、城市魅力與國際觀光。

我國來台觀光人次遲遲無法恢復到疫情前的榮景，為此交通部觀光署也積極研擬各項方案盼能早日讓台灣觀光邁向兆元產業。陳世凱指出，明年也將與演唱會活動合作，保留一些票給國外旅行社招攬國外旅客來台，或補助知名藝人來台展演。但相關的具體規劃仍要等到預算通過後才會有具體方向。不過，此規劃曝光後，卻引發追星族不滿。

陳世凱回應，各位追星朋友的意見都有看到，非常感謝大家的提醒與關心。在此向各位說明，目前觀光署的執行細節都還在研議調整中。所有討論都會以尊重粉絲的感受與權益為前提，這點請大家放心。

陳世凱說明，整體方向只有一個，思考如何讓台灣在國際演唱會市場更具吸引力，並把台灣納入巡演版圖，增加更多追星的機會。借鏡新加坡、韓國等國家的做法，透過文化與觀光的加乘效果，把市場做大，吸引更多國際級藝人來台開唱，帶動粉絲經濟、城市活絡與觀光效益，讓更多人因為一場演唱會走進一座城市，並願意再回來探索。這些都仍在蒐集意見、持續討論中。

陳世凱強調，當然觀光署也必須同步提升台灣的整體觀光體質，從點、線到面，全面改善觀光品質。再次感謝大家的回饋。交通部與觀光署一定會好好來規劃，在確保本國粉絲權益的前提下，兼顧文化發展、城市魅力與國際觀光。