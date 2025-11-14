憤怒情緒轉化為溝通 輔助系統助唐寶寶訴說需求

快訊

中央社／ 台北14日電

人是群居動物，口語能力不佳的身心障礙者，可能難對他人表達需求、建立關係，更使情緒難以宣洩。患唐氏症的小瑋因此易怒、常大喊大叫，幸有輔助溝通系統AAC，開始學會訴說。

今年35歲的唐氏症患者小瑋（化名），雖然會說一些簡單詞彙，但是經常出口就是負面詞語，一遇到事情很容易生氣，憤怒地喊叫。他在2009年進入博愛發展中心接受成人日托支持服務，開始接觸AAC輔助溝通系統時，也總是喜歡拿和生氣有關的圖卡，表達自己的情緒。

「就像是嬰兒，有需求的時候，最好的表達方式就是用哭的。」教保員林庭年指出，因為表達能力較差，小瑋過去非常仰賴周遭人的理解，但隨著溝通練習、情緒課程和例行的每日分享，小瑋漸漸會主動訴說「這樣讓我很生氣，請幫我處理」，將憤怒情緒轉化為理智溝通；此外，他也開始對其他同儕表達關心，人緣漸漸變好。

第一社會福利基金會執行長張菁倫指出，自閉症、腦性麻痺患者、智能障礙者，或後天腦傷、中風長者，都可能沒有口語能力或僅有少量口語能力，無法與人溝通。他們不僅無法表達基本生活需求，也無法與人建立關係，更可能因為溝通障礙，只能用強烈情緒表達自身需求，導致傷人、自我傷害、哭鬧吼叫等問題行為。

「他們只是表達能力不好，不是沒有想法。」張菁倫說，基金會透過AAC跨越溝通鴻溝平台推廣「輔助溝通系統」（Augmentative & AlternativeCommunication，簡稱AAC），利用主詞、動詞、地點、食物的圖卡等視覺提示，幫助無口語或低口語者「講」出他們想要表達的意思。

第一社會福利基金會在富邦文教基金會的贊助下，連續3年舉辦AAC影音創作比賽，期盼讓社會大眾認識「有口難言」的隱性障礙族群在生活上所面臨的難處，共有18部短片、17部短影音，總計35部影片參賽，今天舉辦第3屆頒獎典禮。小瑋的故事「憤怒小子的成長」奪得第2名佳績。

「人是群居的動物，溝通能力是表達自己的需求和回應他人的話，產生互動連結關係。」張菁倫說，期盼透過推廣AAC，讓社會大眾明瞭，喪失語言能力不代表只能過著孤獨或沉默的生活，而是也可以和他人暢順互動，自信地表達出自己的需求、想法和情緒，進而為他人了解和接受。

溝通 情緒 唐氏症 身心障礙生
