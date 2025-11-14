男同志海外代孕引爭議 「要孩子不能傷害另一個女人」婦團拒代孕制度

一對男同志前往墨西哥找代理孕母產下4胞胎，雖駁斥是2位代孕各生2胞胎，但仍遭網友撻伐。對此，台灣女人連線理事長黃淑英表示，團體立場堅定反對代理孕母制度，認為孕育生命並非可被市場化的「商品服務」，且懷孕本身對女性健康風險極高，不應透過金錢就讓女性承擔風險。

黃淑英表示，懷孕是每天24小時、長達十個月的過程，對女性健康會可能造成影響。美國就曾發生代孕母親因懷孕死亡案例，最終代理孕母家庭與仲介各執一詞，仲介認為合約有善盡告知義務，但這仍代表把風險轉嫁給另一個人身上，並不能因為付了錢，就合理化對另一名女性身體造成的傷害。縱使雙方簽約，但當悲劇發生時，受害者很可能無法獲得真正保障。

黃淑英也說，聯合國報告指出，聯合國「婦女與女孩暴力侵害特別報告」專員Reem Alsalem表示，代孕的本質是一種對女性與兒童的剝削與暴力。報告中也明確呼籲各國應禁止代理孕母制度，認為此制度涉及對婦女與兒童人權的侵害，並非因生育率或個人需求就可被合理化。

黃淑英表示，代孕本質上牽涉女性身體風險、小孩權益與可能的商業剝削，不應以「想要孩子」作為合理化的基礎，「懷孕是一件極為嚴肅的事，不該被簡化為買賣或契約關係。從婦女健康、身體自主與弱勢保護角度來看，無論是國內或國外，都不支持代理孕母制度。