快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

聽新聞
0:00 / 0:00

男同志海外代孕引爭議 「要孩子不能傷害另一個女人」婦團拒代孕制度

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
一對男同志前往墨西哥找代理孕母產下4胞胎，雖駁斥是2位代孕各生2胞胎，但仍遭網友撻伐。本報資料照片
一對男同志前往墨西哥找代理孕母產下4胞胎，雖駁斥是2位代孕各生2胞胎，但仍遭網友撻伐。本報資料照片

一對男同志前往墨西哥找代理孕母產下4胞胎，雖駁斥是2位代孕各生2胞胎，但仍遭網友撻伐。對此，台灣女人連線理事長黃淑英表示，團體立場堅定反對代理孕母制度，認為孕育生命並非可被市場化的「商品服務」，且懷孕本身對女性健康風險極高，不應透過金錢就讓女性承擔風險。

黃淑英表示，懷孕是每天24小時、長達十個月的過程，對女性健康會可能造成影響。美國就曾發生代孕母親因懷孕死亡案例，最終代理孕母家庭與仲介各執一詞，仲介認為合約有善盡告知義務，但這仍代表把風險轉嫁給另一個人身上，並不能因為付了錢，就合理化對另一名女性身體造成的傷害。縱使雙方簽約，但當悲劇發生時，受害者很可能無法獲得真正保障。

黃淑英也說，聯合國報告指出，聯合國「婦女與女孩暴力侵害特別報告」專員Reem Alsalem表示，代孕的本質是一種對女性與兒童的剝削與暴力。報告中也明確呼籲各國應禁止代理孕母制度，認為此制度涉及對婦女與兒童人權的侵害，並非因生育率或個人需求就可被合理化。

黃淑英表示，代孕本質上牽涉女性身體風險、小孩權益與可能的商業剝削，不應以「想要孩子」作為合理化的基礎，「懷孕是一件極為嚴肅的事，不該被簡化為買賣或契約關係。從婦女健康、身體自主與弱勢保護角度來看，無論是國內或國外，都不支持代理孕母制度。

代理孕母 風險 懷孕
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

男同志國外代孕惹議 陳昭姿：完善國內制度不該剝奪生育權

人工生殖法「未納代孕」 衛福部是否另訂專法？石崇良持保留態度

台北慈濟骨科醫師PO代理孕母生產無碼照遭撻伐 院方回應了

女律師林沄蓁控前老闆呂秋遠逼墮胎並離職 今開庭加碼求償150萬

相關新聞

非洲豬瘟解禁一周疫情未擴散 環境部12月6日公告廚餘養豬新制

非洲豬瘟中央災害應變中心今（14）日召開第50次會議，農業部長陳駿季指出，從11月7日全面解禁以後，針對豬隻拍賣市場、屠...

當台灣人塑膠？交通部提演唱會保留外國人門票 綠委也不挺

交通部長陳世凱昨天表示，明年將與演唱會活動合作，保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台。民進黨立委黃捷今天批評，演...

人工生殖法「未納代孕」 衛福部是否另訂專法？石崇良持保留態度

代理孕母合法化議題，去年大選期間備受討論，因執政黨立委支持女權、反對代孕，衛福部最後關頭決定，「人工生殖法」不納入代理孕...

一天到晚嘴破又沒精神？ 營養師揭「隱形缺水」跡象

許多人以為自己每天都有喝水，但實際換算後，飲水量往往連身體所需的一半都不到。營養師羅晞蕾提醒，水分在身體中負責代謝、循環與體溫調節，想判斷自己是否缺水，其實從「尿液顏色」就能快速看出端倪。

家屬顧病人不互教翻床、換尿布 護理師嘆：照顧者做不好就得接手做

一名醫學中心護理師近日在論壇指出，以臥床的病人而言，理想狀況是家屬有請看護，但是這些患者的照顧者們，往往都會出現4種狀況，分別是家屬表明因經濟狀況無法請看護、家屬不輪流教怎麼照顧病人、家屬稱身體不好導致護理師要常常幫忙、家屬本身生活也需要協助讓護理師也擔心照顧者。該名護理師還補充，醫學中心護理師白班護病比雖然1:7，但是平常日給藥和執行醫囑外，還要向家屬衛教，然而有些家屬愛學不學，讓她很心寒，「照顧者做得不好，剩下的就我們接手做」。

男同志海外代孕引爭議 「要孩子不能傷害另一個女人」婦團拒代孕制度

一對男同志前往墨西哥找代理孕母產下4胞胎，雖駁斥是2位代孕各生2胞胎，但仍遭網友撻伐。對此，台灣女人連線理事長黃淑英表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。