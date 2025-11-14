雲門「關不掉的聲音」 南台灣唯一場次登衛武營

雲門舞集藝術總監鄭宗龍的跨國共製舞作「關不掉的耳朵」全台巡演，最終站將於15、16日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院震撼登場。舞評家表示，此作值得觀眾二刷、三刷。

衛武營表示，此作品從「聲音」出發，以舞者的身體捕捉世界微小而不斷變動的振動，甫首演即獲高度評價。舞評家平瓊男表示：「這無疑是鄭宗龍接掌雲門後最好看的作品。」更吸引許多觀眾二刷、三刷。

衛武營今天發布新聞稿表示，此作由國家兩廳院與法國國立鳳凰劇院（Le Phénix scène nationaleValenciennes）共同製作，是鄭宗龍繼「十三聲」、「定光」等作品後，再次深入探問「聲音與身體」關係的重要創作。

衛武營說，「關不掉的耳朵」全長 65 分鐘，如同一部不受鏡頭框架限制的電影在劇場中展開。聲音設計由坎城影展與金馬獎得主、台灣電影聲音設計大師杜篤之，以及他的兒子杜均堂共同打造，採用5.1聲道環繞，先前場次已獲得極高評價。

法國作曲家艾斯特班・費南德茲（EstebanFernandez）擔綱音樂創作，藝術家吳耿禎統籌舞台視覺，並與雷射藝術家張方禹、燈光設計沈柏宏與服裝設計陳劭彥共同打造整體美學。聲音與光線在舞台上交織成層次豐富的景象，不僅深化作品的感官經驗，也讓觀眾沉入魔幻世界。

金馬獎執委會執行長聞天祥觀賞後表示，「關不掉的耳朵」讓他想到德國電影大師文溫德斯（WimWENDERS）所執導「我的完美日常」，這是他看過聲音元素最豐富、也最有趣的作品。

鄭宗龍說，此作中「聲音不是背景，而是看不見的第13位舞者」。作品以聲響主導節奏、推動身體，聲音像鏡頭般剪接、跳切，也牽引觀眾的呼吸與感受；12位雲門舞者則將無形的聲波轉化為具象的身體語彙，讓「聲音如何成為動作」在舞台上被看見。

此外，「關不掉的耳朵」也讓劇院空間成為創作的一部分。由於沒有布幕，舞台後方的建築量體與側台空間將完整呈現，每座劇院都為作品帶來獨特的光線與距離感。

衛武營強調，歌劇院以白色為基底的舞台牆面、寬闊縱深與全臺最優異的聲學條件著稱，無論視覺或聽覺，都將使「關不掉的耳朵」在高雄呈現出獨特且極具辨識度的樣貌。