快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

雲門「關不掉的聲音」 南台灣唯一場次登衛武營

中央社／ 高雄14日電

雲門舞集藝術總監鄭宗龍的跨國共製舞作「關不掉的耳朵」全台巡演，最終站將於15、16日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院震撼登場。舞評家表示，此作值得觀眾二刷、三刷。

衛武營表示，此作品從「聲音」出發，以舞者的身體捕捉世界微小而不斷變動的振動，甫首演即獲高度評價。舞評家平瓊男表示：「這無疑是鄭宗龍接掌雲門後最好看的作品。」更吸引許多觀眾二刷、三刷。

衛武營今天發布新聞稿表示，此作由國家兩廳院與法國國立鳳凰劇院（Le Phénix scène nationaleValenciennes）共同製作，是鄭宗龍繼「十三聲」、「定光」等作品後，再次深入探問「聲音與身體」關係的重要創作。

衛武營說，「關不掉的耳朵」全長 65 分鐘，如同一部不受鏡頭框架限制的電影在劇場中展開。聲音設計由坎城影展與金馬獎得主、台灣電影聲音設計大師杜篤之，以及他的兒子杜均堂共同打造，採用5.1聲道環繞，先前場次已獲得極高評價。

法國作曲家艾斯特班・費南德茲（EstebanFernandez）擔綱音樂創作，藝術家吳耿禎統籌舞台視覺，並與雷射藝術家張方禹、燈光設計沈柏宏與服裝設計陳劭彥共同打造整體美學。聲音與光線在舞台上交織成層次豐富的景象，不僅深化作品的感官經驗，也讓觀眾沉入魔幻世界。

金馬獎執委會執行長聞天祥觀賞後表示，「關不掉的耳朵」讓他想到德國電影大師文溫德斯（WimWENDERS）所執導「我的完美日常」，這是他看過聲音元素最豐富、也最有趣的作品。

鄭宗龍說，此作中「聲音不是背景，而是看不見的第13位舞者」。作品以聲響主導節奏、推動身體，聲音像鏡頭般剪接、跳切，也牽引觀眾的呼吸與感受；12位雲門舞者則將無形的聲波轉化為具象的身體語彙，讓「聲音如何成為動作」在舞台上被看見。

此外，「關不掉的耳朵」也讓劇院空間成為創作的一部分。由於沒有布幕，舞台後方的建築量體與側台空間將完整呈現，每座劇院都為作品帶來獨特的光線與距離感。

衛武營強調，歌劇院以白色為基底的舞台牆面、寬闊縱深與全臺最優異的聲學條件著稱，無論視覺或聽覺，都將使「關不掉的耳朵」在高雄呈現出獨特且極具辨識度的樣貌。

舞台 衛武營 雲門舞集
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

立委合推南部交通願景 盼納入中央國家級建設

許智傑等7綠委 推動南高屏大生活圈交通建設新藍圖

鳳凰颱風海陸警 估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

馬水龍逝世10周年特展、音樂會 衛武營登場

相關新聞

非洲豬瘟解禁一周疫情未擴散 環境部12月6日公告廚餘養豬新制

非洲豬瘟中央災害應變中心今（14）日召開第50次會議，農業部長陳駿季指出，從11月7日全面解禁以後，針對豬隻拍賣市場、屠...

當台灣人塑膠？交通部提演唱會保留外國人門票 綠委也不挺

交通部長陳世凱昨天表示，明年將與演唱會活動合作，保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台。民進黨立委黃捷今天批評，演...

人工生殖法「未納代孕」 衛福部是否另訂專法？石崇良持保留態度

代理孕母合法化議題，去年大選期間備受討論，因執政黨立委支持女權、反對代孕，衛福部最後關頭決定，「人工生殖法」不納入代理孕...

一天到晚嘴破又沒精神？ 營養師揭「隱形缺水」跡象

許多人以為自己每天都有喝水，但實際換算後，飲水量往往連身體所需的一半都不到。營養師羅晞蕾提醒，水分在身體中負責代謝、循環與體溫調節，想判斷自己是否缺水，其實從「尿液顏色」就能快速看出端倪。

家屬顧病人不互教翻床、換尿布 護理師嘆：照顧者做不好就得接手做

一名醫學中心護理師近日在論壇指出，以臥床的病人而言，理想狀況是家屬有請看護，但是這些患者的照顧者們，往往都會出現4種狀況，分別是家屬表明因經濟狀況無法請看護、家屬不輪流教怎麼照顧病人、家屬稱身體不好導致護理師要常常幫忙、家屬本身生活也需要協助讓護理師也擔心照顧者。該名護理師還補充，醫學中心護理師白班護病比雖然1:7，但是平常日給藥和執行醫囑外，還要向家屬衛教，然而有些家屬愛學不學，讓她很心寒，「照顧者做得不好，剩下的就我們接手做」。

男同志海外代孕引爭議 「要孩子不能傷害另一個女人」婦團拒代孕制度

一對男同志前往墨西哥找代理孕母產下4胞胎，雖駁斥是2位代孕各生2胞胎，但仍遭網友撻伐。對此，台灣女人連線理事長黃淑英表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。