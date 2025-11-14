外套準備好！冷空氣南下全台有感降溫 「又濕又冷」低溫急探1字頭

氣象署今天表示，明天僅東半部有零星短暫雨，17日起冷空氣南下，預估19日清晨，中部以北、宜蘭、花蓮低溫下探攝氏14度，南部、台東16、17度，各地將會是有感降溫。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天、16日天氣類似，東北季風減弱，白天北台灣氣溫回升，北部、宜蘭、花蓮高溫26、27度，中南部、台東約28到30度。

黃恩鴻表示，明天僅東半部有零星短暫雨，其他都是多雲到晴、溫暖微熱，而16日水氣稍微增多，大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島雲量稍微增多，偶有零星降雨。

黃恩鴻指出，17日起下一波冷空氣南下，18、19日影響最明顯，預估19日清晨，中部以北、宜蘭、花蓮低溫普遍14度、15度，而南部、台東約16、17度，各地將是明顯降溫。

降雨部分，黃恩鴻表示，17日、18日水氣仍偏多，迎風面北部、東半部、恆春半島都有局部降雨，其中基隆北海岸、東北部地區跟大台北山區可能會有局部大雨。

黃恩鴻指出，19日水氣是有逐漸減少趨勢，北部、宜蘭、花蓮仍有局部短暫雨，20日冷空氣逐漸減弱，他提到，20日、21日僅基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴。