「垃可」被檢警調查即日起暫停營運 北市環保局：業者是小蜜蜂

北市垃圾代收業者「Tracle垃可」傳出消費糾紛，消費者發現近日都沒來收垃圾，官網今公告檢警近日到公司調查，即日起暫停業務營運。北市環保局今表示，該公司並未領有廢棄物清除、處理許可證，但有在北市登記為代清潔業者，可協助家戶倒垃圾。

環保局表示，協助家戶處理垃圾的業者有「代清除業者」及「代清潔業者」，前者除了可清運家戶垃圾，並領有廢棄清除、處理許可證，處理甲、乙級、丙級廢棄物，即清除事業廢棄物；後者俗稱小蜜蜂，協助將社區大樓、公寓等地民眾無法親自丟的家戶垃圾，就近拿到環保局夜間清運線上倒垃圾。

環保局表示，該公司並未領有廢棄物清除、處理許可證，但在北市登記為代清潔業者，轄區清潔隊都會去查察。另外，該公司遭檢警調查，環保局目前並未收到相關訊息，所以無法得知是否違反環保法令。

「Tracle垃可」的公司名稱為解放生活股份有限公司，服務範圍遍及雙北、桃園，主打專為家庭、店面、辦公室打造最方便的到府代收垃圾服務，提供每周1至5次的收取方案，服務期間若臨時有事也可以自由取消、調整日期；各種方案收費每月469元起至1479元起不等，另有3個月、半年約可訂購。

業者官網今公告一份萬國法律事務所的聲明啟事，代當事人解放生活股份有限公司聲明，即日起暫停業務營運，停止垃圾收取及預約服務。