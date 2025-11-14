非洲豬瘟解禁一周疫情未擴散 環境部12月6日公告廚餘養豬新制

非洲豬瘟中央災害應變中心今（14）日召開第50次會議，農業部長陳駿季指出，從11月7日全面解禁以後，針對豬隻拍賣市場、屠宰場等高強度採檢，呈現全面陰性。為強化防疫，未來化製場一旦有出現數量上的異常，必須當天即時處置。至於廚餘養豬部分，環境部將在12月6日前完成法令完備公告，只要豬農裝設監測系統、落實蒸煮，屆時可由地方政府決定是否開放。

陳駿季強調，恢復廚餘養豬必須要有蒸煮設備符合法規、落實地方稽查、法令完備三項前提，但三個要件具備後，最重要是要有地方政府同意，因為所有地方廚餘再利用的執照，都是由地方政府核發。

環境部日前在台中、屏東等地，召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會。全台429家廚餘養豬場，未來都要安裝廚餘蒸煮即時監測系統，違者最高依廢清法，開罰300萬元。

環境部環管署副署長林佐祥今指出，已著手修訂「一般廢棄物回收清除處理辦法」，強化對於廚餘再利用的相關規定，未來養豬戶如果要用廚餘來養豬的話，一定要裝設蒸煮溫度及影像監視系統。預計在12月6日修訂完成並公告。

針對養豬協會將北上抗議，呼籲政府全面禁止廚餘養豬。陳駿季表示，廚餘養豬是一個議題，農業部都會傾聽各方意見，他強調，廚餘本身一定要落實蒸煮、確保安全，才能夠進到廚餘養豬系統，後續等政策大方向擬訂後，會再跟飼料或廚餘養豬的豬農充分溝通。

此外，針對廚餘再利用登記檢核的養豬場，未來在清運廚餘部分也有明確規範。陳駿季指出，未來廚餘絕對不可以異地處理，例如高雄市的廚餘只能在高雄市處理。為了掌握廚餘車行車軌跡，指揮中心也要求養豬場的廚餘清運車，必須在11月18日前全面安裝GPS。