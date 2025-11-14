李遠盼藉台灣作家節 促進國際交流

文化部長李遠今天在台灣文學糧倉出席「台灣作家節」國際交流記者會時表示，台灣希望被世界看見，也必須看見世界，作家節藉國際作家、出版人與譯者造訪，讓台灣與世界交流。

作家節以「自然醒」為主題，曾出版多本小說的李遠表示，正好符合他現在心境，這500多天每天被「嚇到自然醒」，出門扮演不熟悉的角色，能回到這樣的活動現場，讓他感到特別安慰。

至於活動以「翻譯」為主軸，李遠說，唯有翻譯才能讓世界看到台灣作品，他期盼未來有更多像作家楊双子、陳思宏等走遍世界的「文學大使」，更有許多像剛獲文化獎章的韓籍譯者金泰成，由於熱愛而到台灣，引介眾多台灣作品到國際。

他說，文學是藝術源頭，近年文化部鼓勵文學跨域，透過電影、藝術讓更多人看見台灣文學，進而回頭「閱讀」，期盼未來每年11月大家印象中不再只有金馬獎，而記得還有台灣作家節，國內外作家、出版人一起回台灣「取暖」，「台灣是一個療癒之地。」

主辦單位、國立台灣文學館長陳瑩芳表示，台灣作家節7日在台南本館率先登場，由「英譯工作坊」及「翻譯暨出版論壇」揭開序幕，接下來到30日，譯者、作家與跨域創作者匯聚台北市，開始更多文學活動及跨域展演。

陳瑩芳說，文學推向國際過程，作家、譯者與出版人間非競爭，而是理解與合作，齊心協力持續擴大台灣文學可能性。