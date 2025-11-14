快訊

花蓮陸配村長被依國籍法解職打贏訴願 鄧萬華發聲了

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

UNIQLO捐1.5萬件發熱衣給社工、消防 石崇良指社工有2萬：差額將認購

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良（中）代表接受捐贈時，掛心社工處境，他提到，全台社工近2萬人，連3次詢問台下優衣庫人員，「好希望大家都有一件，怎麼辦？」記者林琮恩／攝影
近期颱風頻繁襲台，日前馬太鞍溪堰塞湖溢流，社工界動員逾6百人次赴花蓮賑災，台灣優衣庫公司（UNIQLO Taiwan）今天宣布捐贈1萬5千件發熱衣給第一線社工及消防隊特種搜救隊員，為「The Heart of LifeWear全球送暖行動」一環。衛福部長石崇良代表接受捐贈時，掛心社工處境。他提到，全台社工近2萬人，連3次詢問台下優衣庫人員，「好希望大家都有一件，怎麼辦？」

社工人員扮演社會第一線安定工作，走入案家關懷弱勢、高風險家庭，石崇良說，災難發生時，社工也是衝第一，冒著風險首先接觸被服務對象，不論天氣是好、是壞，都會前往探視關懷，923花蓮堰塞湖溢流事件，衛福部聯繫社工師全聯會，因當地社工資源吃緊，動員全台社工前進花蓮，前後共發動6百人次，至第一線災民家中了解需求。

石崇良表示，天氣轉涼之際，優衣庫捐贈社工高科技發熱衣，是冬天的一道暖流，盼藉此機會好好感謝社工，「不夠的我們來買」；至於搜救隊員，因他曾任急診醫師，可說是與緊急救護技術員（EMT）一起長大，不論天候多惡劣，下大雨或大太陽，消防人員都要穿厚重裝備出勤，相信有衣物保暖，可讓他們感到溫暖。

內政部常務次長吳堂安指出，消防署全署共1萬8千餘人，光是特搜隊員，就有約5千人，盼透過本次捐贈活動，讓消防人員、社工都能有更好的狀態服務民眾，他感謝優衣庫台灣捐贈發熱衣，讓第一線工作者，在最需要的時候，即便外在環境寒冷，身體也是熱的。

衛福部強調，優衣庫捐贈發熱衣，不僅是實質保暖支持，更象徵社會大眾對社工專業的肯定，意義深遠，在行政院支持下，將持續推動「強化社會安全網計畫」，於馬太鞍溪堰塞湖溢流後，即刻啟動一戶一社工服務機制，及「重建路上、社工陪你走」專案，3周內動員600人次社工，服務逾2700戶受災家庭，展現社工專業韌性。

