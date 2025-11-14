一天到晚嘴破又沒精神？ 營養師揭「隱形缺水」跡象

許多人以為自己每天都有喝水，但實際換算後，飲水量往往連身體所需的一半都不到。營養師羅晞蕾提醒，水分在身體中負責代謝、循環與體溫調節，想判斷自己是否缺水，其實從「尿液顏色」就能快速看出端倪。

羅晞蕾日前在臉書粉專指出，水分在身體中扮演代謝、血液循環與體溫調節的重要角色。當水喝得不夠時，身體會釋放一連串小警訊，例如頭痛、容易疲倦、注意力下降，還會皮膚乾燥、嘴破、嘴唇脫皮，也讓腸胃蠕動變慢造成便祕，甚至會誤把口渴當作飢餓，讓人忍不住亂吃東西。她表示，許多人以為喝茶、喝咖啡就算「有喝水」，但實際計算後，飲水量常常不到身體需求的一半。

若想知道自己是否補水足夠，她建議最簡單的方法就是觀察「尿液顏色」。淡淡的稻草黃色代表水分充足；若呈現深黃或帶明顯氣味，則表示身體處於缺水狀態，應盡快補充。以每日建議量來看，可用「體重（公斤）× 30至35毫升」估算，例如體重60公斤的人，每天需要約1800至2100毫升的水分。

羅晞蕾提醒，不要等到口渴再喝水，「嘴巴乾其實已是輕度脫水」。雖然咖啡、茶與湯品能算在水分攝取內，但仍不應完全取代白開水。如果覺得喝水困難，她建議可以加入檸檬片、薄荷葉增加風味，或分成一整天小口慢慢喝，讓喝水變得更容易。她強調，看似最普通的水，往往是身體最容易忽略的營養素，「想讓代謝順、皮膚好、腸胃通暢，先把水喝夠才是最基本的保養。」