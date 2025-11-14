快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

當台灣人塑膠？交通部提演唱會保留外國人門票 綠委也不挺

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
交通部長陳世凱表示，明年將與演唱會活動合作，保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台；圖為BLACKPINK在高雄開唱。圖／Live Nation Taiwan提供
交通部長陳世凱表示，明年將與演唱會活動合作，保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台；圖為BLACKPINK在高雄開唱。圖／Live Nation Taiwan提供

交通部陳世凱昨天表示，明年將與演唱會活動合作，保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台。民進黨立委黃捷今天批評，演唱會帶動觀光的方式有百百種，但絕不應該建立在犧牲我國粉絲權益之上，接下來會持續與交通部溝通，確保兼顧觀光效益與粉絲權益。

黃捷指出，交通部近日提出「保留大型演唱會部分票券給國外旅客振興國旅」的政策，自己因此收到許多追星族來訊表達不滿，粉絲經濟的核心就是「寵粉」、「把粉絲擺C位」，這才是政府想搭上演唱會熱潮應該思考的方向。

黃捷說，以高雄為例，「全城應援」就是很成功的做法，透過「加食延暢」、「城市派對」等周邊活動，再搭配旅宿、景點、百貨、交通等聯合優惠，並利用大數據找出交通熱點，大幅增加旅客的停留率和地方消費。

黃捷表示，要振興國旅，當然是提升國旅本身的品質和台灣特色景點的深度，是促進旅遊產業永續發展的正本清源之道，演唱會帶動觀光的方式有百百種，但絕不應該建立在犧牲我國粉絲權益之上。

黃捷指出，關於交通部的新政策，稍早她和民進黨立委張雅琳已經向陳世凱初步反映意見，會持續溝通把關，確保兼顧觀光效益與粉絲權益。

民進黨立委黃捷。聯合報系資料照
民進黨立委黃捷。聯合報系資料照

粉絲 演唱會 黃捷 陳世凱 交通部
