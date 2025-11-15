快訊

月經亂、長痘又變胖？這六種常見症狀可能與多囊性卵巢有關！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
月經亂、長痘又變胖？這六種常見症狀可能與多囊性卵巢有關！ 圖片來源/Unsplash
月經亂、長痘又變胖？這六種常見症狀可能與多囊性卵巢有關！ 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月「多囊性卵巢症狀」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的多囊性卵巢症狀有哪些。

多囊卵巢症候群（Polycystic Ovary Syndrome, PCOS）是女性常見的生理狀況之一，不僅會干擾卵巢排卵，也可能連帶影響身體代謝與膚況，使人不知不覺出現月經不規律、體重上升或痘痘加劇等困擾，與日常生活和健康息息相關。

飲控、運動還是「瘦不下來」？　「經期不規律」恐致不易懷孕

▲ 網友熱議TOP6多囊性卵巢症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6多囊性卵巢症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近六個月網友針對「多囊性卵巢症狀」的討論，可以發現「肥胖」是最常被提及的問題。

有被診斷為多囊的網友哀怨提問「我真的沒吃很多，也努力運動了，為什麼還是瘦不下來？」，引來醫師出面說明，這是因為多囊患者常伴隨「胰島素阻抗」，無法正常地調節血糖，導致身體代謝下降、脂肪更容易囤積；若持續面臨減重卡關的情況，可與專業人員討論，透過調整運動強度與飲食組成，更有機會逐步找回身體的平衡。

除了體重問題外，「經期不規律」也是多囊相當常見的症狀之一。有網友提到自己「月經超不規律，兩三個月甚至半年才來一次」，讓人難以判斷生理週期；而此一情形讓不少正在備孕的女性感到十分困擾，因為不規律的經期也會讓「抓排卵日」變得困難，容易錯過適合受孕的時機。

便有網友不安發文，表示自己被診斷出多囊，詢問「有機會成功受孕嗎」，引來有相似經驗的媽媽們回應「我是胖多囊且高齡，吃排卵藥配合照卵泡，後續依據醫生評估施打破卵針就成功受孕了」、「放鬆心情寶寶會來的」，鼓勵原PO不要太過焦慮灰心。

另一方面，多囊伴隨的荷爾蒙起伏也容易造成「情緒易波動」，使人更容易感到緊張、心情低落，如有民眾便提到自己「心情起伏不穩定」、「很容易因為小事爆哭」，身體與心理都感到疲憊，對此，留言區網友也互相提醒道「有壓力一定要想辦法抒發」。

「長痘痘」也是困擾許多人的多囊症狀之一，有網友分享自己的抗痘歷程，指出「因為有多囊，雄性荷爾蒙分泌過高導致長痘」，在找到原因對症下藥後，皮膚狀況才開始改善；另一位網友同樣提到「雄性激素過多」的困擾，訴苦道「體毛比一般女生多，還容易掉頭髮」，而這些外觀上的變化也間接導致自信降低。

多囊性卵巢症候群的症狀雖多樣，但並非無法調整。若發現自己出現相關狀況，建議及早就醫檢查，並從生活作息與飲食習慣著手改善。唯有察覺並調整，才能讓身體重新找回平衡，維持健康與自信。


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「多囊性卵巢症狀」相關討論則數。

觀測期間：2025/04/12~2025/10/12，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

社群 飲食習慣

Social Lab社群實驗室

追蹤
×

