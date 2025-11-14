2025亞洲技能競賽 11月27日於台北南港登場

快訊

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
2025亞洲技能競賽將於11月27日至29日在台北南港展覽館盛大登場。圖／擷取自2025亞洲技能競賽網站
2025亞洲技能競賽將於11月27日至29日在台北南港展覽館盛大登場，勞動部表示，為展現我國政府科技實力，以「FORMOSA 科技之島」設置「跨部會展示區」，展示政府前瞻科技應用成果，並邀請國內外賽事合作企業設置「科技展示區」、「產業展示區」及「Try a Skill 技能體驗站」等互動展區，打造全民技能嘉年華。

勞動部表示，本次「科技展示區」聚焦於生成式AI與智慧生態系，民眾可在此與AI助理對話、體驗觀光微型自駕車等；「產業展示區」則鏈結技能六大類群，展示AI協作型機器人、建築3D列印技術等創新應用；「跨部會展示區」則由農業部、交通部中央氣象署領軍，展現AI技術與智慧農業、氣象防災的結合。

「Try a Skill 技能體驗站」邀集28家本屆賽事贊助廠商，於台北南港展覽館1館1樓、2館1樓及4樓設置職類體驗攤位，內容橫跨製造工程技術、資訊與通訊技術、營建技術、運輸與物流、社會與個人服務、以及藝術與時尚等六大類群。民眾可親手操作3D列印、銲接實作、製作檜木筷子、體驗馬賽克磁磚拼貼等DIY課程，從觸摸、組裝到完成作品，親身感受「技能」結合創意與科技的樂趣。現場更有技能達人親自教學，一起探索技能的無限魅力。

更多2025亞洲技能競賽參觀資訊，請至技能競賽主題官網瀏覽，或可至臉書facebook搜尋「技能競賽充電讚」官方粉絲團、IG搜尋「worldskillstw」。

勞動部 農業部
