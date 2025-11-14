快訊

家屬顧病人不互教翻床、換尿布 護理師嘆：照顧者做不好就得接手做

聯合新聞網／ 綜合報導
一名護理師指出會遇到病人照顧者的4種情況，並表示照顧者如照顧不好，護理人員就得接手。示意圖／Ingimage
一名醫學中心護理師近日在論壇指出，以臥床的病人而言，理想狀況是家屬有請看護，但是這些患者的照顧者們，往往都會出現4種狀況，分別是家屬表明因經濟狀況無法請看護、家屬不輪流教怎麼照顧病人、家屬稱身體不好導致護理師要常常幫忙、家屬本身生活也需要協助讓護理師也擔心照顧者。該名護理師還補充，醫學中心護理師白班護病比雖然1:7，但是平常日給藥和執行醫囑外，還要向家屬衛教，然而有些家屬愛學不學，讓她很心寒，「照顧者做得不好，剩下的就我們接手做」。

原PO在Dcard以「臨床相關問題 在病房臨床，面對照顧者困境如何調適心情？」為題發文表示，她是個在醫學中心待了3年的護理師，病人年齡大多80歲以上，行動自如的病人不會有太大問題，重點是臥床的病人，許多病人在第一次發病就臥床不起，家屬請看護照顧病人是理想狀況，但照顧者往往會出現下段所述的4種狀況。

首先，家屬會說沒錢請看護，原PO曾聽家屬說「你們護理師多看著不就行了？你們不是最專業的嗎？」；第二，家屬輪流顧病人，但是彼此都不教照顧病人的方法，原PO指出，「護理人員每天都在教餵食（鼻胃管）、翻身、換尿布、熟悉環境」；第三，家屬會稱身體不舒服，例如腳痛、手痛、有高血壓不能在醫院過夜，屢次請求護理人員幫助；第四，照顧者生活也需要人協助，護理人員擔心病人之外，也要擔心照顧者。

原PO稱，雖然她任職的醫學中心護病比是1:7，但是平常日的早上事務很多，「光是給藥就給不完了，還有醫師下的醫囑要執行，很多衛教都是要另外花時間花心力的」，然而針對衛教部分家屬愛學不學，讓她很心寒，並且照顧者做不好，護理人員就要接手做，原PO說「要認真照顧好一組病人，真的好累」。

原PO還說，就算社工問家屬有沒有意願請看護，倘若家屬不願花錢，社工也不能強迫家屬；她還說自己也常被塞部分特殊病人，他們除了自我照顧能力差，也常伴隨言語攻擊、行為暴力。

原PO透露，自己很常被天邊孝子搞得想離職，「你從外地趕來看病人，什麼都不知道，只會把情緒不甘、臭脾氣一股發在護理人員身上」；原PO說她累了，想離開讓她又愛又恨的臨床，並稱不想再聽到有人說護理師辛苦了、加油，「我只想要你們顧好自己，讓我早點下班好嗎」。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

護理師 醫護人員
家屬顧病人不互教翻床、換尿布 護理師嘆：照顧者做不好就得接手做

