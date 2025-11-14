甜蜜殺手？彰濱秀傳醫院每年逾10人血糖破千 這地區全台危急個案最集中

偏鄉糖尿病延誤就醫問題依舊嚴重，彰濱秀傳醫院發現，彰濱地區是全台高血糖危急個案最集中的區域，過去三年平均每年約有10名患者以血糖破千的危急狀態送醫，遠高於其他縣市多為零星個案。主因在於患者畏懼藥物副作用、誤信錯誤資訊，延遲治療，往往一就醫即處於病危。

一名患糖尿病逾十年的柯姓婦人便曾因血糖失控住院，她回憶，當時無論吃藥或打針皆無法控制血糖，直到依醫囑短期施打胰島素，再加上調整飲食，才逐步穩定，她如今已一年多未再用藥，強調關鍵在於「懂得節制」，提醒病友不要害怕治療。

今日是世界糖尿病日，也是胰島素發明者班廷醫師 134 歲冥誕。彰濱秀傳醫院邀請糖友「回娘家」，分享治療成果。院方統計，近四年已有130多位病友「畢業」，不需再施打胰島素；另有 53 位停用口服藥物，達到糖尿病緩解。

彰濱秀傳班廷俱樂部主任蕭立偉表示，糖尿病被稱為「甜蜜殺手」，但真正可怕的是併發症，包括心血管疾病、中風、腎衰竭、失明及截肢。依國際糖尿病聯盟資料，台灣每10人就有1人罹病，另有大量未被診斷的高風險族群；健保支出中腎臟病居冠、糖尿病居次，而兩者高度相關，使糖尿病成為健保沉重的隱形負擔。

彰濱秀傳院長黃信彰說，醫院設置的「班廷糖尿病俱樂部」為整合式治療中心，院區位於偏鄉，高齡患者多、慢性病複雜，若需在不同樓層間奔波就醫負擔極大，因此院方將眼科、腎臟科、心臟科、神經科與衛教等與糖尿病相關的科別集中在同一樓層，讓病患一次完成檢查與就醫，提升就醫效率與友善度。