人工生殖法「未納代孕」 衛福部是否另訂專法？石崇良持保留態度

代理孕母合法化議題，去年大選期間備受討論，因執政黨立委支持女權、反對代孕，衛福部最後關頭決定，「人工生殖法」不納入代理孕母，已在今年1月送至行政院。近期多對男同志赴國外尋求代理孕母，讓代孕合法化議題再次浮上枱面。石崇良表示，代理孕母議題尚需討論、凝聚共識，是否另訂代孕專法，「衛福部還是保留態度。」

代理孕母議題不是首次引發爭議，日前北部模擬考作文考題竟是「我的媽媽是代理孕母」，被學生貼上社群，批評題目噁心。近期則有男同志赴國外尋求代孕，並將孕母無碼生產過程，貼上社群，後續網友發現，發文的男同志為台北慈濟醫院醫師。

石崇良說，這些情況表示代理孕母議題在國內仍有不同看法，衛福部身為主管機關，尊重民眾各自想法，並遵守社會共同原則，針對個人隱私「盡量不談」，尊重每個人的選擇是主要態度，未來推動立法，也會以尊重為精神，持續溝通討論，至於是否另訂代孕專法，因尚有需要討論凝聚共識之處，「目前持保留態度。」

目前送至行政院版本的「人工生殖法」草案，與代理孕母脫鉤，放寬女同志、單身女性可使用人工生殖技術，但未納入代理孕母，而人工生殖法預告期間，曾搜集600餘則民間意見，共8成意見反對代理孕母，民間婦女團體在修法討論過程中，也多次上街，在立法院前陳抗，表達反對代孕合法化，讓弱勢少女「被迫代孕」。

國健署長沈靜芬上午指出，人工生殖法修法版本已送行政院，目前仍未送至立法院，修法內容涵蓋單身女性及女同志，可接受人工生殖療程，強調女性自主權，女性有自己卵子、子宮，政府支持其想要懷孕、養育小孩的心願，並透過法律保障，完成民眾想要的理想，草案內容已強化人工生殖個案狀態評估，包括衡量是否符合子女最佳利益等。