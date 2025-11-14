慢性病死亡率下降最大挑戰 高血壓113年釀4.5萬死亡 國建署籲日常量測

國人十大死因中，高血壓、高血糖及高血脂慢性疾病，占比約3成，其中高血壓每年造成4.5萬人因心血管疾病死亡。衛福部國健署長沈靜芬說，健康台灣計畫預計要在2030年前下降慢性病死亡率3分之1，挑戰艱鉅的原因之一，就是高血壓難以控制，民眾對血壓量測認知還需提升，國健署於全台22縣市布建700處「安心血壓站」，盼民眾除在診間量血壓，日常生活中也能自主測量。

沈靜芬說，早期不少父母不重視體溫量測，只用摸的，身為兒科醫師，她經常要在診間衛教父母，回家記得為小孩量體溫，經過醫界多年努力，現在年輕父母已知道要量測體溫、做紀錄，落實健康、自我管理的觀念轉變，接下來應把重點放在血壓量測，我國20歲以上民眾，被診斷為高血壓者，高達330萬人，是慢性病預防的重大挑戰。

國健署慢性病防治組代理組長周燕玉表示，根據最新死因統計，113年高達4.5萬民眾因高血壓相關疾病失去生命，不少民眾只在看診時量測血壓，在家則疏於監測，但居家量測可避免診間量測次數少、易有白袍高血壓等情況，較能精準了解民眾心血管狀態，「防治高血壓，不能只在診間」，呼籲民眾在家落實連續7天、早晚各量1次、每次測量2回、中間間隔1分鐘的「722原則」。

衛福部統計，高血壓性疾病標準死亡率，自112年16.5%下降至113年為16％，為近年首次下降。沈靜芬說，持續推動血壓管理，才有機會達到2030年慢性病標準死亡率下降3分之1目標，將持續與學會、社區合作推動衛教活動，讓民眾得知正確健康觀念，並化為具體行動，讓血壓量測不再只是看診時的臨時行動，而是成為民眾的日常習慣。