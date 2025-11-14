台師大調查：年輕人也翻農民曆 30至34歲逾半數要查黃道吉日

國立台灣師範大學文化教育策略研究團隊今年9月進行「國人對於民俗文化教育的看法」電訪問卷調查。結果顯示，不曾使用過的「農民曆」得國人僅約一成，若以年齡層觀之，30至34歲的受訪者更常查詢黃道吉日，比例超過五成。

台師大調查發現，國人使用或翻閱農民曆的時機，以「查農曆與國曆」、「查黃道吉日」的需求最高，其次是「了解節日由來」、「查節氣與農事」與「看民俗生活知識」。

若依年齡分布，30至34歲受訪者對於「查黃道吉日」的需求相對高於其他年齡層，比例高於五成。計畫主持人國文系教授鍾宗憲認為，該現象應與個人事業發展、社會嫁娶習俗有關。但也令研究團隊感到意外的是，20至24歲年齡層使用或偶爾翻閱農民曆的比例，與55至59歲年齡層相近，都屬高峰年齡層，也反映出青年人對於農民曆的好奇和對於生活各種問題的求知欲。

調查也發現，僅12.6%、約一成的民眾表示不曾使用過農民曆。在可複選的前提下，希望農民曆能再增加健康建議、科普知識、文化專欄、安全提醒等項目的比例均超過三成，其中「健康建議」一項甚至超過四成達到43.2%。

除了農民曆之外，過半民眾、51.0%也曾接觸「宗教性書籍」，其中年齡層愈高、非高學歷者更常接觸宗教性書籍。至於「閱讀宗教性書籍，對生活會不會有影響」，認為沒有影響的民眾達到50.6%，略高於認為有影響的民眾45.8%，此外，30至34歲認為對生活有影響比例最高，而40至44歲卻是認為最不影響生活的年齡層。

鍾宗憲教授認為，無論就業或求學，30至34歲都正處於人生過程中的關鍵時期，在「查黃道吉日」、「接觸宗教性書籍」的需求較大。而學歷為研究所以上的受訪者中，有近六成、59.5%認為宗教性書籍影響生活，應該與高學歷民眾的閱讀習慣和對於教義的理解程度有關。

本次調查共計撥出44819通電話號碼。其中2萬1345通是因為隨機抽樣所產生的空號號碼，成功接聽的電話數為5176通，完成有效樣本1078份。在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.98個百分點。