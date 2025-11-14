擴大你的1萬元現金效益 經濟部教你花系列出爐

普發現金1萬元到帳，想好怎麼花了嗎？經濟部推出「經濟部教你花1萬」系列活動，首發活動今天開始，「集品．生活．遊食購」在世貿一館登場，匯聚全國超過150家人氣名攤及創新品牌，讓大家用剛到手1萬元買到超值名店好物。

經濟部商業署長蘇文玲表示，「集品．生活．遊食購」有不同主題，有不同興趣的消費者都可以在這裡找到各自有興趣的消費資訊；他以國旅為例，國內有很多知名商圈已跟旅行社合作，未來將擴大合作，把優質的糕餅觀光工廠、老店融入旅行社規畫的特色遊程當中。

商業署表示，「集品．生活．遊食購」展售會有三大展區，「台味選集」網羅國內知名傳統餐廳與市場人氣攤舖，從大稻埕以創意台菜聞名的餐廳，到台南、花、台東夜市名攤到全國知名店舖，帶來最道地的台灣好滋味。

「禮響選集」匯聚精選烘焙伴手禮名店，呈現台灣糕餅文化的精緻創新。「好物選集」則展售結合永續與在地品牌等台灣元素的手工藝家居用品，展現台灣精神的職人品牌。

經濟部表示，藉由普發現金1 萬元，希望帶動民間消費擴大內需，除了這場接連3天的展售活動外，經濟部也整合遊食購多項活動與店家優惠訊息，並與旅行社共同推出商圈套裝行程；另集結優選餐廳推出主題餐飲方案，11月份更推出麻油料理餐廳月，搭配餐廳折扣、點數回饋，讓民眾善用普發1萬元享受美食饗宴。

經濟部教你花1萬系列活動「遊」的部分，串聯了旅行業者與遊程品牌，推出25條1至3日套裝遊程，結合商圈與特色街區，融入節慶文化、主題街區與智慧體驗，例如「走近舌間的味覺旅程」美食之旅、日月潭商圈的二日遊等主題活動，豐富民眾的旅遊體驗。

「食」的方面，與平台合作串聯超過300家飯店餐廳，提供麻油料理、暖心鍋物等特色餐飲優惠，還推出點數優惠機制和加碼抽獎活動，希望大家都能能實實在在地獲得優惠。

「購」的部分則分為數位優惠與實體展覽。數位福袋集結了130多個商圈、超過1500家店家，推出各式優惠方案，例如台北迪化商圈，消費即贈爆米花；新北溫泉商圈消費贈送保濕面膜，以及各種消費優惠。

實體展覽方面，則是一系列的展售活動，14日登場的2025生活遊食購就是首波展售內容，集結150家以上的全國人氣名攤，好食、好禮、好物可以讓大家一次購足，還有早鳥禮、消費滿額集章換好禮、萬元獎金天天抽的活動，商業署希望大家都可以把握機會來參加。