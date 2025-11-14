影／龜吼漁港黃金果4顆988名嘴批坑殺 攤商反擊賣多年：明碼實價

深媒體人彭華幹昨在臉書發文指出，他的朋友日前陪僑胞返台旅遊時，在萬里區龜吼漁港的水果攤購「黃金果」，4顆要價988元，質疑攤商抬價坑殺觀光客。鄭姓夫妻攤商反駁，都明碼實價，品質不一樣，價格就不一樣，何來坑殺？賣了十多年價格都沒變過。

彭華幹表示，同行友人因從未見過黃金果而好奇購買，未料秤重後價格近千元，換算一顆將近250元。他上網查詢後發現，同款水果在網路平台一箱9顆（約5斤）僅售750元，而坑人的漁港攤商4顆4斤竟要價988元，相較之下高出數倍，令他直言「國旅會每況愈下，這些都是原因」。

彭說，「何況他們外表都是黃皮膚，不是金髮碧眼的洋人，中文是通的，你怎麼殺得下去啊？不怕報警抓你嗎？」由於購買者為兩名女性，擔心爭執影響出遊心情，最終選擇忍痛埋單並離去。

被指控的是鄭姓男子與陸配妻子漆婦的水果攤，漆婦說，當天客人來買時有試吃，後來說好吃，表示要買4顆，對方有先問價格，當場她告知有1斤150、250元兩種不同價格，她就拿4顆給他們，秤重每1顆差不多1斤，共988元，對方拿1千元給她，當下對方並沒有說什麼，她找對方20元，實收980元。

「我們的黃金果都明碼實價，什麼價格就什麼價格，品質不一樣價價格就不一樣。」漆婦說，夫妻在漁港賣十多年了，價格都是這樣，從來也沒有變過。

漆婦說，秤都是公開看得到的，價格也都講得清清楚楚，秤完告知價格，如果客人覺得貴，不買也沒有關係，聽到這樣投訴，她心裡覺得很難過、失望，買賣明碼實價、銀貨兩訖，何來詐騙、坑殺，每個人買的價格都一模一樣，秤後也沒有強行客人一定要買。