快訊

宜蘭泉月樓行館超狂防水一夕爆紅 縣府證實2違規：裁罰30萬

名嘴批坑殺觀光客！龜吼漁港黃金果4顆988 攤商反擊：多年來明碼實價

代丟垃圾無許可證！「垃可」被檢警調查客服斷聯 官網致歉：暫停營運

聽新聞
0:00 / 0:00

高齡換照新制將上路 交通部曝代言人沈文程真實反應

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為讓社會大眾深入認識2026年5月即將上路的高齡換照新制，交通部除推出全新宣導廣告，由雙金歌王沈文程擔任高齡換照代言人親自出鏡，還與交通部長陳世凱進行一場溫暖對談，透過真實互動、輕鬆問答，傳達「換照保平安」的核心理念。

沈文程表示，推動高齡換照新制，可以讓長者了解最新的交通法規，還能確認自己的身體健康狀況，這次廣告拍攝，也特別強調「不是禁止長輩開車」，讓家人、晚輩安心，相信看見廣告的人能更了解政策內容。

陳世凱則解釋，臺灣已正式邁入超高齡社會，70歲以上民眾比例持續上升，政府推動高齡換照制度，目的在於「協助而非限制」，希望藉由體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗，幫助長者檢視身體狀況、更新交通知識，確保每位長輩都能「更安全地開車與騎車」。

陳世凱指出，高齡換照制度分為兩個重點，第一是「體格檢查」，確保身體狀況適合駕駛；第二是「免費安全教育課程與危險感知體驗」，讓長輩熟悉最新的交通安全法規新知，並強調「這不是考照，而是換照；不是限制開車，而是讓家人更放心」，沈文程也在影片中幽默回應「我自己也會擔心啊！」展現長者真實心聲。

交通部進一步說明，高齡換照新制採「分級關懷、協助安全駕駛」原則，70歲以上駕駛人換照後，有效期限至75歲，75歲以上則維持每3年換照一次。透過制度設計與宣導，盼讓「提早70來換照、寶島自在趴趴走」成為全民共識。

為讓政策深入社區，交通部也陸續舉辦「高齡換照講座—醫師出任務」與「代言人快閃宣導活動」，由醫師從專業角度解釋高齡駕駛的健康風險，並邀請沈文程親自與長輩互動，讓民眾以最親近的方式了解制度精神。交通部表示，透過影像、講座與實地交流，將持續推動以「安全、溫暖、陪伴」為主軸的交通政策，讓長者與家人都能安心上路，開車開得更久、更安全。

交通部 廣告 醫師
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陳世凱提出演唱會部分票給國外旅客 GD粉絲怒轟：拜託部長不要亂搞

馬太鞍便橋遭鳳凰颱風沖毀 陳世凱：若能施工10天內修復

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」每月再抽1200生日金

防去年多艘貨輪擱淺事件重演 交長：強力勸離距岸12浬內船隻

相關新聞

影／龜吼漁港黃金果4顆988名嘴批坑殺 攤商反擊賣多年：明碼實價

深媒體人彭華幹昨在臉書發文指出，他的朋友日前陪僑胞返台旅遊時，在萬里區龜吼漁港的水果攤購「黃金果」，4顆要價988元，質...

沒人代丟垃圾！「垃可」被檢警調查客服斷聯 今官網發聲明了

北市垃圾代收業者「Tracle垃可」傳出消費糾紛，已有不少民眾抱怨業者近日沒來收垃圾，迄今完全聯絡不上人，北市府也已接獲...

陳世凱提出演唱會部分票給國外旅客 GD粉絲怒轟：拜託部長不要亂搞

為拚觀光，交通部長陳世凱昨天說，明年和演唱會活動合作，例如保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台。對此，不少追星族...

台師大調查：年輕人也翻農民曆 30至34歲逾半數要查黃道吉日

國立台灣師範大學文化教育策略研究團隊今年9月進行「國人對於民俗文化教育的看法」電訪問卷調查。結果顯示，不曾使用過的「農民...

下周一強冷空氣到 鄭明典：台灣只冷氣團邊緣 「真的和全球暖化有關」

「真的和全球暖化有關」。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出氣溫距平圖，他說，全球暖化，極區反應明顯，今年北極更是暖。

獲經濟部補助...「垃可」人間蒸發？北市接6投訴、業者沒領清除許可證

北市垃圾代收業者「Tracle垃可」傳出消費糾紛，有消費者抱怨業者近日沒來收垃圾，至今完全聯絡不上人，類似狀況不只一人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。