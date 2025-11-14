台東關山返鄉青農「科學精神」 摸索雙色火龍果爆紅

正值紅龍果產季，台東關山鎮的果園迎來1年中最忙碌的時刻。3年前因疫情選擇返鄉的青年涂順庭，如今正忙著採收備受市場歡迎的「雙色紅龍果」，一箱箱準備宅配到全台。他的堅持與創新，也終於讓原本心存疑慮的父母點頭肯定。

台灣過去曾因火龍果大量種植、供過於求，導致價格重挫。當涂順庭提出想種難度更高、尚未普及的「雙色紅龍果」時，從事傳統品種栽培多年的雙親一度不太放心。然而市場的反應證明他的眼光並沒有錯：雙色紅龍果以清甜、爽口、多汁、色澤夢幻的特性，迅速擄獲消費者，被形容為火龍果界的新寵兒，即使價格比一般紅肉品種更高，仍供不應求，不少民眾一吃成主顧。

涂順庭返鄉前念的是精密工程，畢業後也有穩定工作可選，但疫情讓他重新思考人生步調。他決定回到故鄉與父母一起投入果園，也把「科學精神」帶回農田。他笑說，「既然要做，就挑戰高難度的。」於是把第一個目標鎖定在栽培技巧更繁複的雙色紅龍果。

為了讓果園走出自己的品牌，涂順庭從零開始學習，向父母請益、找專家討論、研究病蟲害、調整肥培配方，每個步驟都不馬虎。尤其雙色紅龍果對肥料與水量更敏感，一不注意就可能混色、口感變差。因此他採行疏果，只保留一顆果實讓養分集中，讓整體品質更穩定。

經過近2年的摸索，涂順庭成功打造「夢幻果園」品牌，並透過宅配、社群與直播讓果園走向全台市場，也逐漸站穩年輕世代青農的一席之地。