沒人代丟垃圾！「垃可」被檢警調查客服斷聯 今官網發聲明了

北市垃圾代收業者「Tracle垃可」傳出消費糾紛，已有不少民眾抱怨業者近日沒來收垃圾，迄今完全聯絡不上人，北市府也已接獲6件未依約收取垃圾的申訴案。業者官網目前為萬國法律事務所代為發表的聲明啟事，檢警近日到公司調查，即日起暫停業務營運。

該公司臉書粉專「Tracle 垃可 - 專人到府代收垃圾」介紹，「Tracle提供線上倒垃圾預約服務，透過LINE或官網預約方便的日期，就會有專人在指定日期到府收取垃圾、回收、廚餘。讓您享受一個方便、安心的生活。」

「Tracle垃可」服務範圍遍及雙北、桃園，對象為家庭、店面、辦公室等，小資方案每月469元起、家庭方案719元起、商務方案1099元起、企業方案1479元起，另有3個月、半年約可訂購。不過，近期不少消費者發現業者未依約到府收垃圾，電話打不通，縣上客服也沒回應，直呼超怕惡性倒閉。

記者上午瀏覽官網，頁面仍正常顯示，包含服務內容、各式方案等細節；目前點擊網址，已是律師事務所代發的聲明啟事。萬國法律事務所今代當事人解放生活股份有限公司聲明，解放生活股份有限公司即日起暫停業務營運，停止垃圾收取及預約服務。

聲明提及該公司4點說明，「一、檢警單位於近日前往本公司執行刑事調查，目前本公司及相關人員均依法配合相關調查程序中。二、為配合檢警單位執行調查作業，自即日起，本公司將暫停業務營運，並停止垃圾收取及預約服務。」

聲明指出，「三、關於原用戶權益、第三方聯繫等相關事宜之後續處理及安排，本公司將擇期另行公告，懇請靜候通知。惟請各用戶放心，本公司必當負責到底，妥善處理後續事宜，絕不逃避。四、感謝各界的關心與理解，對於本事件所造成之一切不變與困擾，本公司在此謹致上最深之歉意。」

台北市環保局廢棄物處理管理科長鄭智文表示，「垃可」的公司名稱為解放生活股份有限公司，並未領有廢棄物清除、處理許可證，如果違規從事廢棄物清除、處理業務，可依廢棄物清理法第41條、第46條規定，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

台北市主任消保官林傳健表示，今年至11月14日中午前，北市受理解放生活股份有限公司申訴案件共7件，其中6件反映未依約收取垃圾。