陳世凱提出演唱會部分票給國外旅客 GD粉絲怒轟：拜託部長不要亂搞

聯合報／ 記者楊德宜胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱昨天說，明年和演唱會活動合作，例如保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台。本報資料照片
為拚觀光，交通部長陳世凱昨天說，明年和演唱會活動合作，例如保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台。對此，不少追星族大感不滿，有韓流天王G-Dragon（GD）的粉絲在threads社群平台標註陳世凱的帳號，「台灣粉絲比較夠難搶票了，不要再來亂」，竟要部分票券留給國外旅客，一直欺負本國人，國旅的根本問題在於住宿亂漲價。

近年不少大型演唱會帶動周邊觀光效益顯著，陳世凱昨天說，前陣子韓星GD很紅，帶來不少觀光效益，明年也將與演唱會活動合作，像是保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台，或補助厲害的藝人來台展演。

陳世凱透露，目前已經透過管道跟廠商、經紀公司合作，推動首年盼至少有2至3組大咖的演唱會、頒獎典禮或展演，至於確切人選要視預算而定，但已釋出消息並了解各單位的檔期。

有GD的粉絲氣得發難，「拜託部長不要亂搞，會氣到哭欸，台灣粉絲比較夠難搶票了，不要再來亂」，這次就是怕黃牛跟粉絲太多搶不到票，才用登記並抽選了，一堆真粉絲都沒有抽到門票，都沒辦法進場看了。「你還要部分票券留給國外旅客？！一直欺負本國人欸！本國人的權益就是這麼不被尊重」。

該名GD的粉絲表示巡迴演唱代表給巡迴的粉絲的福利，「都不看看國旅住宿費漲得多誇張？每次演唱會來，一般2000至5000元的住宿費變成2至3萬？這是正常的嗎？都不管管住宿業者的問題」。

其他網友表示，「交通部長什麼都不懂，可以先下去嗎？黃牛已經很猖狂了，你可以不要再添亂嗎？我的這些粉絲已經很難搶票了，還保留給國外旅客，到底在講什麼啊」、「有病吧！看看韓國是本國人優先購票！最主要觀光經濟是本國人好嗎」、「還沒保留票券就一堆外國人來了，再搞下去會變成台灣人只能去國外看演唱會了」、「要拯救國旅也不該如此，只會把更多人往國外推」、「想模仿人家的政策還只學一半，可悲死，他們要弄的話，就國內優先搶完才開放貴婦票給國外的」。

針對國旅問題，也有網友說，「先解決演唱會期間台北飯店嚴重溢價的問題吧！本國人都已經受不了，還想吸引觀光客」、「都不從根本去下手，部長知道國旅不好的原因嗎？不知道平時部長有沒有利用假日在國旅玩一下，住宿價格、景點品質是否才是需要檢討的」、「觀光景點沒有提升只能把腦筋動到演唱會上，本末倒置」、「政府該做的是把交通等環境品質提升，票券什麼都是民間公司自己弄的，為什麼總是要搞這些有的沒的？而且真的很紅的藝人需要你補助嗎？」

有網友說，「一直覺得本國人出去國外，還不把本國人留下，居然還保留給別人？踐踏自己國人，真的很扯」、「票都買不到了還要分給外國人，國旅還貴得要命，短短沒幾年國內住宿價格一直飆，為了環保政策，又一堆不給也沒反應在價格上」、「你交通部每年拿那麼多預算、請那麼多公務員，就只想得到用這種剝削台灣民眾的方式來增加你的業績嗎」。

還有網友標註行政院長卓榮泰，「上禮拜才來了一個白目的衛福部長石崇良胡搞瞎搞，這禮拜又來一個不食人間煙火狀況外的交通部長陳世凱， 可以拜託卓院長好好約束一下你的團隊嗎？」

