立委合推南部交通願景 盼納入中央國家級建設
為推動南台灣區域共榮、打造 540 萬人的便捷交通網，民進黨立委許智傑、邱志偉、林俊憲、林宜瑾、徐富癸等人上午在立法院共同舉行「南高屏大生活圈，交通建設新藍圖」記者會，提出橫跨陸、海、空三大面向的交通願景，盼爭取中央支持，推動南台灣交通全面升級。
立委許智傑指出，南部是台灣產業動能與觀光重鎮，唯有完整交通網絡，才能串聯城鄉、帶動產業升級。他強調，南高屏不是三個城市，而是一個生活圈，呼籲中央加大投資力道，補平長期「重北輕南」造成的發展落差，讓南台灣成為宜居、便利、具國際競爭力的區域經濟體。
立委們強調，南高屏交通不只是建設工程，更是國家區域均衡發展的關鍵政策，期盼中央將南部重大交通建設納入國家級政策，讓南台灣邁向交通便利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言