立委合推南部交通願景 盼納入中央國家級建設

今起天氣逐漸好轉，周末水氣減少、各地回暖，不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，下周一開始冷空氣逐漸南下，雨勢會變得比較明顯，全台各地降雨機率提高，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區留意局部大雨。這波冷空氣最冷的時間，預估是下周三清晨，下周四溫度才會進一步回升。 趙竑表示，台灣附近溫度今明兩天稍微回升，下周一漸漸受到冷空氣影響，持續到下周三。明天以迎風面的降雨為主，東半部地區不定時整天局部零星降雨出現，其他地方天氣穩定。周日之後，雖然還是偏東風環境，水氣比周六稍微增加，桃園以北、東半部降雨會變得稍微多，其他地方多雲到晴比較穩定。

2025-11-14 12:46