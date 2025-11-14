快訊

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

影像診斷、達文西手術量能大幅提升 高雄秀傳高階醫療雙破百例

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄秀傳紀念醫院布局高階醫療，交出漂亮成績單。圖／高雄秀傳提供
高雄秀傳紀念醫院布局高階醫療，交出漂亮成績單。圖／高雄秀傳提供

高雄秀傳紀念醫院布局高階醫療，院內新啟用的正子電腦斷層掃描PET-CT上線不到3個月即突破百例；達文西機器人手術自團隊成立以來也完成超過百例，影像診斷與智慧手術「雙破百」，交出漂亮成績單。

新型PET-CT 將正子代謝訊號與電腦斷層影像整合，讓腫瘤位置與活性同時呈現，醫師能在單一次檢查中掌握病灶範圍與特性。影像品質升級、輻射劑量更低，讓癌症、神經退化疾病與心臟發炎等重大疾病的診斷更為準確，也減少南部患者為高階檢查奔波外縣市負擔。

院方透露，啟用後已協助多名重症病患調整治療策略，一名81歲口咽淋巴癌患者透過PET-CT明確找出全身轉移分布，為後續靶向治療提供更精準的依據，效果顯著。

除影像醫學，智慧手術量能也快速成長，由微創專案副院長張裕帶領的達文西機器人手術團隊，不到一年間完成超過百例，涵蓋婦產科、泌尿科、一般外科及胸腔外科，其中婦產科占比高達85%，子宮肌瘤切除、子宮切除與骨盆重建等微創手術逐步成為院內特色。

張裕表示，團隊在提升手術量能的同時，也強調品質、安全與人才培訓，未來將與IRCAD Taiwan及國際機器人手術學會合作，朝南部訓練中心定位邁進。

高雄秀傳指出，PET-CT與達文西雙雙突破百例，象徵南台灣高階醫療服務正快速補位，將持續引進先進設備，落實精準診斷、智慧手術整合，為讓南部精準醫療再添助力。

高雄秀傳紀念醫院布局高階醫療，交出漂亮成績單。圖／高雄秀傳提供
高雄秀傳紀念醫院布局高階醫療，交出漂亮成績單。圖／高雄秀傳提供

微創手術 團隊 達文西
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

得知台積電設廠…高雄建商毀約轉賣預售屋 判賠2822萬元

高雄漢神巨蛋也買得到！北歐時尚潮牌Acne Studios專賣店拓點南台灣

高雄新創海外參展 高雄金融科技創新園區簽MOU

綠營高雄市長黨內初選「4搶1」 跨派系議員陪同力挺許智傑

相關新聞

陳世凱提出演唱會部分票給國外旅客 GD粉絲怒轟：拜託部長不要亂搞

為拚觀光，交通部長陳世凱昨天說，明年和演唱會活動合作，例如保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台。對此，不少追星族...

獲經濟部補助...「垃可」人間蒸發？北市接6投訴、業者沒領清除許可證

北市垃圾代收業者「Tracle垃可」傳出消費糾紛，有消費者抱怨業者近日沒來收垃圾，至今完全聯絡不上人，類似狀況不只一人，...

把握好天氣 冷空氣下周一起報到 全台大降溫先濕轉乾至少凍3天

今起天氣逐漸好轉，周末水氣減少、各地回暖，不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，下周一開始冷空氣逐漸南下，雨勢...

下周一強冷空氣到 鄭明典：台灣只冷氣團邊緣 「真的和全球暖化有關」

「真的和全球暖化有關」。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出氣溫距平圖，他說，全球暖化，極區反應明顯，今年北極更是暖。

台鐵班次時刻12月23日起微調 15列次變動5分鐘以上

台鐵公司為優化列車編組運用並提升北半環線、中南部地區及海線運能與服務品質，自今年12月23日起進行時刻微調，本次時刻微調...

冷空氣下周一報到全台大降溫 先濕轉乾至少凍3天

今起天氣逐漸好轉，周末水氣減少、各地回暖，不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，下周一開始冷空氣逐漸南下，雨勢會變得比較明顯，全台各地降雨機率提高，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區留意局部大雨。這波冷空氣最冷的時間，預估是下周三清晨，下周四溫度才會進一步回升。 趙竑表示，台灣附近溫度今明兩天稍微回升，下周一漸漸受到冷空氣影響，持續到下周三。明天以迎風面的降雨為主，東半部地區不定時整天局部零星降雨出現，其他地方天氣穩定。周日之後，雖然還是偏東風環境，水氣比周六稍微增加，桃園以北、東半部降雨會變得稍微多，其他地方多雲到晴比較穩定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。