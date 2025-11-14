影像診斷、達文西手術量能大幅提升 高雄秀傳高階醫療雙破百例

高雄秀傳紀念醫院布局高階醫療，院內新啟用的正子電腦斷層掃描PET-CT上線不到3個月即突破百例；達文西機器人手術自團隊成立以來也完成超過百例，影像診斷與智慧手術「雙破百」，交出漂亮成績單。

新型PET-CT 將正子代謝訊號與電腦斷層影像整合，讓腫瘤位置與活性同時呈現，醫師能在單一次檢查中掌握病灶範圍與特性。影像品質升級、輻射劑量更低，讓癌症、神經退化疾病與心臟發炎等重大疾病的診斷更為準確，也減少南部患者為高階檢查奔波外縣市負擔。

院方透露，啟用後已協助多名重症病患調整治療策略，一名81歲口咽淋巴癌患者透過PET-CT明確找出全身轉移分布，為後續靶向治療提供更精準的依據，效果顯著。

除影像醫學，智慧手術量能也快速成長，由微創專案副院長張裕帶領的達文西機器人手術團隊，不到一年間完成超過百例，涵蓋婦產科、泌尿科、一般外科及胸腔外科，其中婦產科占比高達85%，子宮肌瘤切除、子宮切除與骨盆重建等微創手術逐步成為院內特色。

張裕表示，團隊在提升手術量能的同時，也強調品質、安全與人才培訓，未來將與IRCAD Taiwan及國際機器人手術學會合作，朝南部訓練中心定位邁進。