影／從日式雨鏈到「養機場」一應俱全 全台最貴山屋開箱全攻略

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
觀高山屋融合民宿與日式風格，玄關有原木鞋櫃，區隔內外。圖／玉管處提供
玉山國家公園新建的觀高山屋將於12月正式收費，平日800元、假日1200元，成為全台最貴山屋。海拔2540公尺的觀高山屋位於八通關越嶺線西段，斥資6700多萬元打造，融合民宿風格與高山功能設計，強調舒適與便利，為登山者提供全新住宿體驗。

玉管處表示，觀高山屋外觀沉穩，屋簷設有日式雨鏈，除了匯集雨水排水，也增添景觀美感。屋外另設生態廁所與洗手台，呼應環境永續理念。進入室內前，玄關平台可換下泥濘鞋子，換穿拖鞋維持山屋乾燥；交誼廳大片落地窗及透明天井，自然採光充足，走道上方更帶來舒適光線。

山屋內設備新穎，牆邊設有USB與Type-C插孔「養機場」，山友可即插即用為手機與行動電源充電；同時提供PAC（攜帶型加壓艙），緩解高山症不適。炊煮區配有流理台與洗手設備，需換穿專用廚房拖鞋，以維護公共空間乾淨。

住宿部分，共有3間寢室，每間14床，每床配備記憶軟墊與隱私隔板，總容量42人。玉管處表示，觀高山屋透過合宜空間、動線設計與良好採光，創造舒適住宿環境，並呼籲山友「高山資源珍貴，使用時務必愛護設備、維持環境整潔」。

玉管處進一步指出，山屋周邊森林環繞，是登山者接近自然的好去處，也希望藉由完善設備提升高山登山安全與住宿品質。

觀高山屋融合民宿與日式風格，並由書法大師李穀摩題字。圖／玉管處提供
手機是登山重要通訊器材，觀高山屋配備充電設備，讓山友補充電力。圖／玉管處提供
觀高山屋融合民宿與日式極簡風格，公共空間並採光明亮、舒適。圖／玉管處提供
觀高山屋位在八通關西段，海拔2450公尺，周圍古木環繞，環境清幽。圖／玉管處提供
觀高山屋寢室通舖有格板區分，減少干擾，讓山友能好好休息。圖／
