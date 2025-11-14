聽新聞
0:00 / 0:00
影／從日式雨鏈到「養機場」一應俱全 全台最貴山屋開箱全攻略
玉山國家公園新建的觀高山屋將於12月正式收費，平日800元、假日1200元，成為全台最貴山屋。海拔2540公尺的觀高山屋位於八通關越嶺線西段，斥資6700多萬元打造，融合民宿風格與高山功能設計，強調舒適與便利，為登山者提供全新住宿體驗。
玉管處表示，觀高山屋外觀沉穩，屋簷設有日式雨鏈，除了匯集雨水排水，也增添景觀美感。屋外另設生態廁所與洗手台，呼應環境永續理念。進入室內前，玄關平台可換下泥濘鞋子，換穿拖鞋維持山屋乾燥；交誼廳大片落地窗及透明天井，自然採光充足，走道上方更帶來舒適光線。
山屋內設備新穎，牆邊設有USB與Type-C插孔「養機場」，山友可即插即用為手機與行動電源充電；同時提供PAC（攜帶型加壓艙），緩解高山症不適。炊煮區配有流理台與洗手設備，需換穿專用廚房拖鞋，以維護公共空間乾淨。
住宿部分，共有3間寢室，每間14床，每床配備記憶軟墊與隱私隔板，總容量42人。玉管處表示，觀高山屋透過合宜空間、動線設計與良好採光，創造舒適住宿環境，並呼籲山友「高山資源珍貴，使用時務必愛護設備、維持環境整潔」。
玉管處進一步指出，山屋周邊森林環繞，是登山者接近自然的好去處，也希望藉由完善設備提升高山登山安全與住宿品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言