全家便利商店攜手舊鞋救命協會 舉辦舊鞋捐贈東非貧童活動

全家便利商店攜手「舊鞋救命國際基督關懷協會」，11月26日起至11月29日這4天將展開「全家一起送愛到非洲」跨海公益募款計畫，號召消費者將乾淨完好的舊鞋捐贈東非貧童，讓巷口的全家便利商店成為您善心延伸至非洲的起點。

民眾可透過全台4400間全家便利超商捐贈愛心舊鞋，僅需「輸入寄件資訊」、「列印繳費單」即可就近快速寄件捐贈，且以60元運費便可參與。

物流系統會將各捐贈的愛心舊鞋包裹送至「全家」倉庫，再以物流專車配送到「全家店到店包裹專區」進行分類整理，透過海運送往東非貧困地區。「全家」亦為每雙舊鞋捐贈10元，用於貨櫃運費與東非貧童的教育及衛教計畫。

東非許多赤貧孩童無鞋可穿，面臨沙蚤威脅，危害健康且恐有截肢風險。全家便利商店11月26日起至11月29日這4天舉辦「舊鞋救命✖全家店到店募集」活動，消費者只要到「全家店到店」成功捐贈舊鞋，即可於「全家」APP抽獎趣參加抽獎活動，有機會抽中一年份Let’s Café中杯經典美式或茶葉蛋。

全家便利超商也鼓勵消費者，12月9日前參與「全家愛心大平台」店舖零錢捐，支持「全家一起送愛到非洲」計畫，預計可為至少4000名非洲兒童打造安全學習空間。

全家便利商店總經理薛東都表示，「全家」近年透過通路優勢，攜手不同領域合作夥伴打造創新公益方案，去年起攜舊鞋救命協會，透過「全家店到店」服務打造「店到倉到倉」創新公益物流模式，創下平均每日萬件愛心包裹紀錄，顯示台灣民眾善心能量龐大。

舊鞋救命協會創辦人楊右任表示，協會自2014年起投入非洲救援，已深入12個國家與地區，超過300萬人受益，並完成8萬人次沙蚤衛教與治療。去年「全家」以密集通路與物流整合，消除民眾捐鞋到東非的不便。今年雙方再合作推動「全家一起送愛到非洲」公益募款計畫，讓台灣民眾的愛在東非發光。