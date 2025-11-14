1張圖看周末天氣 北東這時變天 下周一全台急降溫

周末回暖，下周一將全台轉冷，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，明天的天氣穩定，周日起北部和東半部變天。周末冷空氣會慢慢退場，但早晚還是偏涼，日夜溫差大。沿海及空曠地區仍要留意強陣風。󠀠

明天東北季風稍減，天氣穩定，氣象署說，全台大多是好天氣居多，僅東半部有零星短暫雨。不過，周日北東開始變天，桃園以北、東北部可能會有不定時局部降雨。東部、東南部、恆春半島也有零星飄雨的機會。中南部依舊是多雲到晴的好天氣，適合外出走走。󠀠

溫度方面，氣象署表示，明天起北部、東北部、東部氣溫白天開始回升，沒有前幾天那麼冷了，其他地區仍維持溫暖微熱的溫度。這兩天的早晚都偏涼，尤其搭配著白天回暖，西半部日夜溫差大。北部19至26度、中部19至29度、南部21至30度、東部21至27度。

氣象署表示，下周一開始將有更強的冷空氣南下，會比前幾波冷空氣更有感，南部地區也會有轉涼的感覺，要多留意，並提早準備保暖衣物。