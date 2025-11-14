快訊

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

聽新聞
0:00 / 0:00

1張圖看周末天氣 北東這時變天 下周一全台急降溫

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
周末天氣。圖／中央氣象署提供
周末天氣。圖／中央氣象署提供

周末回暖，下周一將全台轉冷，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，明天的天氣穩定，周日起北部和東半部變天。周末冷空氣會慢慢退場，但早晚還是偏涼，日夜溫差大。沿海及空曠地區仍要留意強陣風。󠀠

明天東北季風稍減，天氣穩定，氣象署說，全台大多是好天氣居多，僅東半部有零星短暫雨。不過，周日北東開始變天，桃園以北、東北部可能會有不定時局部降雨。東部、東南部、恆春半島也有零星飄雨的機會。中南部依舊是多雲到晴的好天氣，適合外出走走。󠀠

溫度方面，氣象署表示，明天起北部、東北部、東部氣溫白天開始回升，沒有前幾天那麼冷了，其他地區仍維持溫暖微熱的溫度。這兩天的早晚都偏涼，尤其搭配著白天回暖，西半部日夜溫差大。北部19至26度、中部19至29度、南部21至30度、東部21至27度。

氣象署表示，下周一開始將有更強的冷空氣南下，會比前幾波冷空氣更有感，南部地區也會有轉涼的感覺，要多留意，並提早準備保暖衣物。

氣象署 保暖
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

下周一強冷空氣到 鄭明典：台灣只冷氣團邊緣 「真的和全球暖化有關」

把握好天氣 冷空氣下周一起報到 全台大降溫先濕轉乾至少凍3天

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

下周一冷空氣大舉南侵 賈新興：可能達冷氣團等級 這天全台才放晴

相關新聞

陳世凱提出演唱會部分票給國外旅客 GD粉絲怒轟：拜託部長不要亂搞

為拚觀光，交通部長陳世凱昨天說，明年和演唱會活動合作，例如保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台。對此，不少追星族...

獲經濟部補助...「垃可」人間蒸發？北市接6投訴、業者沒領清除許可證

北市垃圾代收業者「Tracle垃可」傳出消費糾紛，有消費者抱怨業者近日沒來收垃圾，至今完全聯絡不上人，類似狀況不只一人，...

把握好天氣 冷空氣下周一起報到 全台大降溫先濕轉乾至少凍3天

今起天氣逐漸好轉，周末水氣減少、各地回暖，不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，下周一開始冷空氣逐漸南下，雨勢...

下周一強冷空氣到 鄭明典：台灣只冷氣團邊緣 「真的和全球暖化有關」

「真的和全球暖化有關」。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出氣溫距平圖，他說，全球暖化，極區反應明顯，今年北極更是暖。

台鐵班次時刻12月23日起微調 15列次變動5分鐘以上

台鐵公司為優化列車編組運用並提升北半環線、中南部地區及海線運能與服務品質，自今年12月23日起進行時刻微調，本次時刻微調...

冷空氣下周一報到全台大降溫 先濕轉乾至少凍3天

今起天氣逐漸好轉，周末水氣減少、各地回暖，不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，下周一開始冷空氣逐漸南下，雨勢會變得比較明顯，全台各地降雨機率提高，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區留意局部大雨。這波冷空氣最冷的時間，預估是下周三清晨，下周四溫度才會進一步回升。 趙竑表示，台灣附近溫度今明兩天稍微回升，下周一漸漸受到冷空氣影響，持續到下周三。明天以迎風面的降雨為主，東半部地區不定時整天局部零星降雨出現，其他地方天氣穩定。周日之後，雖然還是偏東風環境，水氣比周六稍微增加，桃園以北、東半部降雨會變得稍微多，其他地方多雲到晴比較穩定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。