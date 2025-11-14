快訊

台北慈濟骨科醫師PO代理孕母生產無碼照遭撻伐 院方回應了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市新店區的台北慈濟醫院爆發骨科醫師公開上傳孕母生產過程無碼畫面。圖／聯合報資料畫面
新北市新店區的台北慈濟醫院爆發骨科醫師公開上傳孕母生產過程無碼畫面。圖／聯合報資料畫面

一名男同志在網路分享赴美尋求代孕經歷，還公開上傳孕母生產過程無碼畫面，引發議論。經網友起底，該名男同志疑似台北慈濟醫院現職骨科醫師。台北慈濟醫院今回應表示，近日醫師於個人社群媒體發布言論，為該醫師私領域個人行為，應妥善面對與處理，醫院已啟動關懷機制，對此該醫師關懷輔導。

該名男同志聲稱赴美代孕，並說「不需要做產檢」，雖醫師會建議做很多檢查，但他全都拒絕，並稱「很多時候就是在賺認知落差的錢」，該名醫師還上傳孕母生產過程的無碼畫面，強調是經孕母同意上傳，出發點是「感謝孕母的辛苦」

針對外界疑慮，台北慈濟醫院今上午回應「近日醫師於個人社群媒體發布言論，為該醫師私領域個人行為，應妥善面對與處理。醫院已啟動關懷機制，對此同仁進行關懷輔導。」

醫師 社群媒體 上傳
×

