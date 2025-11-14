聽新聞
台北慈濟骨科醫師PO代理孕母生產無碼照遭撻伐 院方回應了
一名男同志在網路分享赴美尋求代孕經歷，還公開上傳孕母生產過程無碼畫面，引發議論。經網友起底，該名男同志疑似台北慈濟醫院現職骨科醫師。台北慈濟醫院今回應表示，近日醫師於個人社群媒體發布言論，為該醫師私領域個人行為，應妥善面對與處理，醫院已啟動關懷機制，對此該醫師關懷輔導。
該名男同志聲稱赴美代孕，並說「不需要做產檢」，雖醫師會建議做很多檢查，但他全都拒絕，並稱「很多時候就是在賺認知落差的錢」，該名醫師還上傳孕母生產過程的無碼畫面，強調是經孕母同意上傳，出發點是「感謝孕母的辛苦」
針對外界疑慮，台北慈濟醫院今上午回應「近日醫師於個人社群媒體發布言論，為該醫師私領域個人行為，應妥善面對與處理。醫院已啟動關懷機制，對此同仁進行關懷輔導。」
