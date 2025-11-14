快訊

基隆火車站害乘客慘摔判賠22萬 台鐵：雨天設警示牌加強刮水

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆火車於雨天地面易有殘留積水處，另有警示立牌加強提醒民眾，並請清潔承商加強積水刮除作業頻率。記者游明煌／攝影
曾男到基隆火車站第一月台要搭火車，因樓梯濕滑摔傷，日前法院判決出爐，台鐵因維管有疏失判賠22萬餘元。台鐵今天回應表示，於雨天地面易有殘留積水處，另有警示立牌加強提醒民眾，並請清潔承商加強積水刮除作業頻率。

曾姓男子111年12月30日晚間7時到基隆火車站第一月台搭火車，當天下雨，因樓梯濕滑，導致下樓梯時滑倒受傷，左腳靠近腳踝處骨折變形無法站立行走，當場由站内人員呼叫救護車送醫，診斷為左腳脛骨與腓骨下端閉鎖性骨折，後來進行骨折復位固定及石膏手術，怒控安全維護有缺失求償162萬。

台鐵指當時樓梯沒有積水，是他行走不慎在樓梯邊緣踩空。法官認為，階梯無防滑條或任何止滑之設置，維管有過失，日前依鐵路法判台鐵要賠22萬元。

曾男主張，該月台樓梯材質雖非平滑石材，但因頻繁使用導致樓梯中間邊緣處已經磨損，只要有液體存在，就會減少表面摩擦力，未見有增設任何防滑保護或提醒措施，管理維護有缺失。當日大雨，旅客踩踏及衣物雨傘積聚雨水滴落，室內地板潮濕，卻未於明顯處設置警告標示。

台鐵公司今天回應說明，基隆車站月台樓梯的設置並無違反相關法規，當日雖基隆全日有雨，但樓梯並無積水而嚴重濕滑情形。基隆車站於樓梯每一踏面均已設有止滑溝，並於樓梯立面明顯處標示「上下階梯請小心行走」橫幅提醒。

台鐵說，雨天時地面易有殘留積水的地方，另有警示立牌加強提醒民眾留意及請清潔承商加強積水刮除作業頻率。對於民眾上下樓梯安全的防護目前都已設有提醒及保護措施。

