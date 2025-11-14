基隆火車站害乘客慘摔判賠22萬 台鐵：雨天設警示牌加強刮水

曾男到基隆火車站第一月台要搭火車，因樓梯濕滑摔傷，日前法院判決出爐，台鐵因維管有疏失判賠22萬餘元。台鐵今天回應表示，於雨天地面易有殘留積水處，另有警示立牌加強提醒民眾，並請清潔承商加強積水刮除作業頻率。

曾姓男子111年12月30日晚間7時到基隆火車站第一月台搭火車，當天下雨，因樓梯濕滑，導致下樓梯時滑倒受傷，左腳靠近腳踝處骨折變形無法站立行走，當場由站内人員呼叫救護車送醫，診斷為左腳脛骨與腓骨下端閉鎖性骨折，後來進行骨折復位固定及石膏手術，怒控安全維護有缺失求償162萬。

台鐵指當時樓梯沒有積水，是他行走不慎在樓梯邊緣踩空。法官認為，階梯無防滑條或任何止滑之設置，維管有過失，日前依鐵路法判台鐵要賠22萬元。

曾男主張，該月台樓梯材質雖非平滑石材，但因頻繁使用導致樓梯中間邊緣處已經磨損，只要有液體存在，就會減少表面摩擦力，未見有增設任何防滑保護或提醒措施，管理維護有缺失。當日大雨，旅客踩踏及衣物雨傘積聚雨水滴落，室內地板潮濕，卻未於明顯處設置警告標示。

台鐵公司今天回應說明，基隆車站月台樓梯的設置並無違反相關法規，當日雖基隆全日有雨，但樓梯並無積水而嚴重濕滑情形。基隆車站於樓梯每一踏面均已設有止滑溝，並於樓梯立面明顯處標示「上下階梯請小心行走」橫幅提醒。