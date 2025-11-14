全家攜舊鞋救命協會啟用「店到店公益包裹專區」 送愛到非洲

全家（5903）於昨世界善意日攜手舊鞋救命協會，宣布於甫落成之協會新倉「伯利恆」設立「全家店到店包裹專區」，雙方將攜手展開「全家一起送愛到非洲」跨海公益募款計劃，整合通路募集、物流倉儲及貨櫃海運三大節點，串聯為「跨境公益價值鏈」，讓巷口的便利成為善意延伸至非洲的起點。

東非赤貧地區許多孩子無鞋可穿，面臨沙蚤威脅，危害健康且恐有截肢風險，而透過衛生教育、環境清潔、並穿上鞋子即可有效預防。「全家」盼持續運用通路力量發揮社會影響力，11月26日起至11月29日限時4天，將舉辦「舊鞋救命✖全家店到店募集」活動，活動期間凡消費者以「全家店到店」成功捐贈舊鞋舊物，即可於「全家」APP抽獎趣參加抽獎活動，有機會抽中一年份Let's Café中杯經典美式或茶葉蛋。同時，至12月9日前亦鼓勵消費者參與「全家愛心大平台」店舖零錢捐支持「全家一起送愛到非洲」計畫，預計善款可幫助逾4,000名非洲童打造安全學習空間、守護健康童年。

全家便利商店總經理薛東都表示，「全家」近年積極善用通路優勢，攜手不同領域合作夥伴打造創新公益方案，去年起攜舊鞋救命協會，透過「全家店到店」服務打造「店到倉到倉」創新公益物流模式，創下平均每日萬件愛心包裹紀錄，顯見台灣民眾善意能量龐大。為號召更多民眾響應「便利愛心 你也+1」精神，今年進一步投入「全家愛心大平台」零錢捐募款資源，支持救命鞋送抵非洲的貨櫃海運以及當地衛教興學計畫，盼匯聚零售通路、公益團體與物流夥伴三方力量，串起「共運、共善、共好」的跨境公益價值鏈。

舊鞋救命協會創辦人楊右任表示，協會自2014年起投入非洲救援，已深入12個國家與地區，物資受益人數超過300萬人，並完成超過8萬人次沙蚤衛教與治療，然沙蚤仍是東非當地尚未根除的重要公共衛生挑戰。去年「全家」以密集通路與物流整合力，消弭民眾過往捐鞋便利性不便之處，帶動募鞋量屢創新高。今年雙方再攜手深化合作，推動「全家一起送愛到非洲」公益募款計劃，並於協會本月新倉啟用時特別規劃「全家店到店包裹專區」，共同擴大愛心物資倉儲處理效能，讓協會能持續在人道關懷與跨境救援的道路上前行。